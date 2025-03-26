加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
中共統戰
新聞專題
中共統戰1/45
首頁 / 社會

陸配恩綺、小微涉鼓吹武統 移民署：限3/31前出境

2025/3/26 10:23（3/26 12:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陸配「小微」涉武統侵略言論，遭移民署廢止依親居留許可、限期離境。（圖取自台灣省夫婦三個孩子抖音網頁douyin.com）
陸配「小微」涉武統侵略言論，遭移民署廢止依親居留許可、限期離境。（圖取自台灣省夫婦三個孩子抖音網頁douyin.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北26日電）「亞亞在台灣」陸配劉振亞涉武統言論遭移民署廢止依親居留許可、限期離境，她已於昨晚搭機出境。至於類似個案陸配「小微」和「恩綺」，移民署今天說，依規定須於31日前離境。

「小微」因發布多部影片，內容包含「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等涉及消滅台灣主權的鼓吹武統侵略言論，移民署21日表示，經調查並通知當事人陳述，會商陸委會等機關，廢止小微依親居留許可，管制5年不得再申請依親居留，要求限期離境，逾期強制出境。

「恩綺」因發布影片提及「解放軍演習展現強大軍事實力及堅定維護國家主權」及「台灣是中國不可分割的一部分」等鼓吹武統侵略言論，移民署21日也表示，已作成廢止長期居留許可並限期離境，逾期則強制出境等處分。

陸配「恩綺」在抖音頻道發布多部武統侵略台灣影片。（圖取自恩綺抖音網頁douyin.com）
陸配「恩綺」在抖音頻道發布多部武統侵略台灣影片。（圖取自恩綺抖音網頁douyin.com）

由於劉振亞已於昨晚搭機出境，各界關切其他個案處理進度。移民署今天透過新聞訊息表示，已依規定限令「小微」及「恩綺」必須於31日前出境，若未依期限出境，將依法執行強制出境，堅定嚴正執法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

同時，截至目前為止，移民署也尚未收到2人的相關訴願書。

劉振亞涉於網路發布多部影片鼓吹武統侵略言論，經移民署依法廢止依親居留許可，管制5年內不得再申請依親居留，並要求限期離境，她已於昨晚限令期限內於松山機場搭機出境。（編輯：蕭博文）1140326

#移民署
#松山機場
#劉振亞
延伸閱讀
陸配恩綺、小微限期離境 移民署：違者將強制出境武統言論是否立專法禁止 法務部：廣泛蒐集意見陸配亞亞限期離境丈夫聲請停止執行遭駁 法院：有危社會安定之虞陸配亞亞25日搭晚間8時45分班機離台 媒體包圍松機場面混亂中配亞亞訴求內政部撤銷處分 抗議民眾包圍嗆滾回去涉武統言論遭限期離境 亞亞：非賴著不走盼清白離台
中共統戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
武統言論是否立專法禁止 法務部：廣泛蒐集意見
66
更多編輯台推薦新聞：