陸配恩綺、小微涉鼓吹武統 移民署：限3/31前出境
2025/3/26 10:23（3/26 12:48 更新）
（中央社記者黃麗芸台北26日電）「亞亞在台灣」陸配劉振亞涉武統言論遭移民署廢止依親居留許可、限期離境，她已於昨晚搭機出境。至於類似個案陸配「小微」和「恩綺」，移民署今天說，依規定須於31日前離境。
「小微」因發布多部影片，內容包含「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等涉及消滅台灣主權的鼓吹武統侵略言論，移民署21日表示，經調查並通知當事人陳述，會商陸委會等機關，廢止小微依親居留許可，管制5年不得再申請依親居留，要求限期離境，逾期強制出境。
「恩綺」因發布影片提及「解放軍演習展現強大軍事實力及堅定維護國家主權」及「台灣是中國不可分割的一部分」等鼓吹武統侵略言論，移民署21日也表示，已作成廢止長期居留許可並限期離境，逾期則強制出境等處分。
由於劉振亞已於昨晚搭機出境，各界關切其他個案處理進度。移民署今天透過新聞訊息表示，已依規定限令「小微」及「恩綺」必須於31日前出境，若未依期限出境，將依法執行強制出境，堅定嚴正執法。
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同時，截至目前為止，移民署也尚未收到2人的相關訴願書。
劉振亞涉於網路發布多部影片鼓吹武統侵略言論，經移民署依法廢止依親居留許可，管制5年內不得再申請依親居留，並要求限期離境，她已於昨晚限令期限內於松山機場搭機出境。（編輯：蕭博文）1140326
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