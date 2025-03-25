邱垂正：鼓吹武統絕非言論自由 全力支持依法行政

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（中央社記者陳俊華台北25日電）「亞亞在台灣」劉姓陸配涉武統言論遭令離境，今天是可自行離境最後期限。陸委會主委邱垂正說，鼓吹武統、戰爭，消滅中華民國的言論，絕對不是言論自由，沒有中華民國哪來的言論自由，支持主管機關依法行政。

「亞亞在台灣」劉姓陸配發布「遲遲不武統」等言論，移民署依法廢止劉女在台依親居留許可，管制5年內不得再申請，3月15日送交處分書，限期10天內離境，須於3月25日前離境。劉女向法院聲請停止執行遭駁回。

立法院今天繼續進行施政總質詢。邱垂正會前受訪表示，極少數的陸配發表鼓吹戰爭、武統台灣，矮化、消滅中華民國的言論，已經不屬於言論自由層次，為維護國家安全、社會秩序，支持主管機關依法、依程序行政，支持主管機關相關作為。

邱垂正說，由於她（劉女）有很多複雜行為，涉及輿論戰、心理戰、法律戰，主管機關一定會依法行政，維護台灣的國家安全、社會安定。

對於劉女公開信中自稱自己只是一個「普通的媽媽」，邱垂正表示，主管機關不斷提醒她的言行，這樣講一定會造成台灣社會所有民眾的公憤、不齒，也認為已逾越很多法律規定，依兩岸條例相關規定，必須支持主管機關依法積極行政處分、行政作為，以確保社會秩序。

邱垂正說，這個事情讓民眾情緒都被攪起來，事實上這對政府是不是能貫徹公權力也很重要，全力支持主管機關依法行政。

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至於「危害國家安全之虞」要如何定義，邱垂正指出，這經過很多審議，當事人也有去法院保留原則被駁回，政府是依法行政，主管機關會完成這項公權力的落實，以確保社會安定與國家安全。

媒體詢問，劉女稱「只說統一、沒說武統」，邱垂正說，已經有放很多她的影片，社會很容易認定那就是鼓吹武統、鼓吹戰爭，消滅中華民國的言論，絕對不是言論自由，「沒有中華民國了，哪來的言論自由」，絕對支持主管機關依法行政、積極查處。（編輯：張良知）1140325