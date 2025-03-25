「亞亞在台灣」稱沒打算離開 卓榮泰：主權安全無妥協空間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北25日電）「亞亞在台灣」劉姓陸配涉武統言論遭令離境，今天是她可自行離境最後期限，但劉女昨天向媒體表明沒有打算離開。行政院長卓榮泰今天受訪說，在主權安全情況下，任何違反法律的，一定會用最嚴厲方式處置，但過程要用最溫柔的態度，此事無妥協空間。

劉姓陸配昨天接受TVBS新聞網專訪時說，沒有打算離開，更沒有訂班機，因為她覺得自己沒錯，直指這是冤案對她進行人格毀滅，「如果我離開了，就是接受這不實指控」。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對劉姓陸配不打算離台，會用什麼手段讓她強制離境等議題，作相關說明。

卓榮泰表示，一切由內政部依照兩岸人民關係條例所有相關內容來處理，但政府的態度非常堅定，他也要求內政部在溫柔的處理情況下，要拿出堅定態度，因為這是在保護中華民國台灣國家的主權與國格。

卓榮泰說，言論自由自該有其界線，根據法界人士表示，言論自由是有界線的，這個界線就在國家的存續，「你不能要詆毀這個國家，又要這個國家來保護你，讓你去毀滅這個國家」，這是不對的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

卓榮泰指出，先進民主國家對於言論自由的保障，也有類似判決，這表示當國家安全受威脅時，民主國家可以用合理方式限制某些自由，這是要保障公共利益，美國最高法院相關判例說明中都已經揭示。

卓榮泰最後表示，在主權安全的情況下，任何違反法律的，一定會用最嚴厲方式來處置，但過程務必要求得最溫柔的態度，一定要讓民眾知道，政府在這件事情的處理，沒有任何妥協空間。（編輯：張均懋）1140325