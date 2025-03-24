鼓吹戰爭是否立法禁止 法務部：廣納意見研議

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（中央社記者劉世怡台北24日電）劉姓陸配鼓吹武統，提告求暫停限期離境遭駁回，她提抗告。至於禁止鼓吹戰爭是否應制定相應法律，法務部今天表示，個案依法處理；是否訂定專法，將廣納意見研議。

全案緣於，網紅「亞亞在台灣」劉姓陸配遭移民署認定鼓吹武統，要求限期離境。劉女向法院聲請停止執行。台北高等行政法院21日認為劉女有「鼓吹戰爭宣傳」事實，裁定駁回。劉女不服，今天上午提起抗告，北高行整卷後預計下午送至二審的最高行政法院。

台灣事實查核中心董事長、國立中正大學傳播學系暨電訊傳播研究所教授羅世宏於臉書（Facebook）發文指出，北高行未能充分展現法院應有的保護人權擔當，而且混淆「鼓吹戰爭」與政治言論，誤用「公民與政治權利國際公約」。

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羅世宏提及，此公約第20條規定為「鼓吹戰爭之宣傳」及「鼓吹民族、種族或宗教仇恨之主張，構成煽動歧視、敵視或強暴者」應以法律禁止。2009年將此公約納入國內法體系，但至今國內法規中並無任何具體法律條文，倘若政府認為應予落實規定，應由立法院明確制定相應法律。

對此，法務部指出，具體個案視具體情節是否符合刑法妨害名譽、煽惑、恐嚇等罪構成要件而依法處理。至於是否有另訂定專法、獨立犯罪必要或以行政裁罰處理，將廣納各界意見妥為研議。（編輯：戴光育）1140324