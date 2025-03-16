卓榮泰：武統台灣非言論自由 要與全民為敵請離台

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（中央社記者葉素萍桃園16日電）民進黨第2場「人民是頭家」政策宣講會今天下午在桃園登場，行政院長卓榮泰說，武統台灣不是言論自由，如果有人在台灣高喊武統台灣，「就從桃園出去」，「要與全民為敵，我們就請他離開這個地方」。

民進黨啟動連續3週共計8場「人民是頭家」政策宣講會，第2場下午在桃園大崙崇德宮舉行，卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫、內政部長劉世芳、民進黨秘書長林右昌，立委張雅琳、林月琴、郭昱晴、王義川，民進黨發言人吳崢、歷史作家李文成等人出席宣講。

卓榮泰40分鐘宣講火力全開。他說，桃園是國家門戶，歡迎全世界友好國家與人士從桃園進來，但如果有人在台灣高喊武統台灣，用武力要統一台灣，用武力要打倒台灣，「無論他是什麼人，我們叫他就從桃園出去」。

卓榮泰指出，武統台灣不是言論自由，武統就是暴力，暴力就是與全民為敵，「要與全民為敵，我們就請他離開這個地方」；他表示，很感謝劉世芳所帶領的內政部，並要求對台灣不客氣、主張武統的人，一定在最短時間內離開台灣。

他說，台灣是愛好和平、經濟要發展的地方，絕不容許武統力量、破壞台灣安寧的力量，在台灣招搖撞騙、走來走去，台灣不歡迎這種人，「請你回去你的地方」。

卓榮泰宣講時逐一細數總預算被刪凍的比例與金額，他說，在野黨不合理刪過頭，現在立法院藍白當家，做出奇奇怪怪的事，但他要告訴在野黨，「就算想永遠在野，也不能這樣撒野」，這是爬到人民頭上撒野。

卓榮泰提到，俄烏戰爭導致許多國家電費大漲，但台灣的民生用電漲幅與通膨是最低。他手指身上特地穿著的台電外套說，希望讓在場若有台電的員工家屬知道，政府與台電站在一起，請台電跟人民站在一起，人民就會跟台電站在一起，把台電新台幣1000億元補助補回來。

另外，卓榮泰強調，和平有兩種，一種是國家夠強、一種是束手投降，要國家夠強，不要束手投降，拜託大家一定要支持國防預算達到GDP3%。

針對總統賴清德日前提及將恢復軍事審判制度，卓榮泰也向民眾解釋，軍事審判只是針對現役軍人，不是針對一般人，且與過去軍事審判不同，請大家放心，對總統有信心、對國家有信心、對民主有信心。

龔明鑫在宣講時說，在野黨凍刪這麼多預算，「不讓政府好做事、不讓政府做好事情」，請民眾要大聲讓在野立委知道，「我們很不爽」。

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王義川表示，如果國民黨立委不反共、要親中、要舔中、要跟習近平握手，要當中國人，「中華民國不歡迎他們，全部滾回去」。他還改編歌曲高唱「罷你三天三夜、罷免不能停歇」、「罷你千遍也不厭倦」，引得現場民眾拍手大笑。

劉世芳指出，預算不能亂刪，人民頭家若生氣，請開始發聲，絕對不能沉默；她說，「台灣跟中國，一邊一國」，人民要發聲，讓大家知道「台灣就是台灣、中國就是中國」。（編輯：林克倫）1140316