中配涉倡武統 檢察官：國家存續是言論自由界限

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（中央社記者林長順台北17日電）中配網紅「亞亞在台灣」鼓吹武統言論，被廢止依親居留許可。檢察官林達今天表示，國家存續就是言論自由的界線，「你不可能又要毀滅國家，又要國家保護你去毀滅她」。

台北地檢署檢察官林達在臉書（Facebook）以「談談亞亞和言論自由的界線」為題貼文指出，中華民國對言論自由的保障，是以不動搖中華民國存續為前提。只要言論內容沒有去動搖中華民國存續，那言論就可以受到保障。

他說，如果中華民國都無法存續了，怎麼保障她的子民的言論自由，「如果你想要中華民國保障你的言論自由，首先你就必須捍衛她的永續存在」。所以言論自由有界線，界線就是國家存續。

林達表示，你不可能又要毀滅這個國家，又要這個國家保護你、讓你去毀滅她。這就好像你不可能要邀請惡霸來殺自己父母，又要父母保護你可以邀請惡霸進門來殺父母的權利。這不合理，也不合邏輯。

他說，更不可能有人先拋棄生父母，跨海來懇求收留認養，又要叫生父母來砍死養父母，又要養父母保護你可以開門，讓生父母進門來砍死養父母！世間哪有這種道理，這也不合法律邏輯。

中配、中華婦女聯合會前理事長何建華被控收受中國對台情蒐機關款項，並在台發展組織，一、二審均判決無罪。台灣高等檢察署日前依法提起上訴。

林達表示，何建華案一審的法院竟以言論自由而判決無罪，他為辨明言論自由的界線，上訴書寫了1萬多字。但很遺憾，二審的法院還是判決無罪；早先的王炳忠案，法院的見解幾乎淪為發展組織只要還沒「動刀動槍」就是無罪。他很難想像，中國人民法院的國安法也採這樣寬容言論自由的見解嗎。

他認為，這些言論自由的謬論，凸顯許多法官對言論自由界線與國家安全的缺乏認知，也凸顯國內法學教育長期忽視國安法制的後遺症，更凸顯台灣民主化以後，言論自由擺盪到另一極致，是時候回應調整了。法律的調整也如同天平的擺盪，要避免極端。

林達指出，法律也要能反映社會的價值及需求，應該與時俱進。法律訴訟程序，要配合不同領域專業，分別設計，與時俱進，普通的刑事法庭，顯然缺乏足夠專業的國安法官承審，缺乏國安保防配套，更沒有國安軍法參審機制，根本無法因應日新月異的嚴峻情勢，早該相應調整。

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他表示，深深地以為應儘速設立國安專庭，充實國安專業法官，制定國安保防訴訟程序配套，新增軍事專家參審機制，這些是絕對迫切且必要的。

林達指出，他懇請中華民國的法官，對於來台發展組織、推動中共統一（併吞）的案件，不要再採用言論自由判無罪了，照這樣運作中華民國的司法，沒多久連中華民國的法官都會不見了。（編輯：戴光育）1140317