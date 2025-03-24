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韓國憲法法院駁回總理韓悳洙彈劾案 恢復代理總統職權

2025/3/24 09:42（3/24 11:03 更新）
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韓國總理韓悳洙（中）。（韓聯社）
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（中央社首爾24日綜合外電報導）路透社報導，韓國憲法法院今天駁回總理韓悳洙的彈劾案，並恢復他的職權。韓悳洙兩個多月前擔任代理總統時被彈劾，法院今天的裁決是韓國連月政治動盪的最新轉折。

韓國總統尹錫悅因去年12月短暫宣布戒嚴而被彈劾，由韓悳洙代理總統一職。

但韓悳洙代理總統不到兩週，就因拒絕任命3名新的憲法法院法官而與反對黨主導的國會起衝突，於去年12月27日被彈劾及停職。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140324

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