韓國憲法法院駁回總理韓悳洙彈劾案 恢復代理總統職權
2025/3/24 09:42（3/24 11:03 更新）
（中央社首爾24日綜合外電報導）路透社報導，韓國憲法法院今天駁回總理韓悳洙的彈劾案，並恢復他的職權。韓悳洙兩個多月前擔任代理總統時被彈劾，法院今天的裁決是韓國連月政治動盪的最新轉折。
韓國總統尹錫悅因去年12月短暫宣布戒嚴而被彈劾，由韓悳洙代理總統一職。
但韓悳洙代理總統不到兩週，就因拒絕任命3名新的憲法法院法官而與反對黨主導的國會起衝突，於去年12月27日被彈劾及停職。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140324
延伸閱讀韓悳洙感謝法院駁回彈劾案 稱人民反對政治分化韓國陷政治混亂6週 戒嚴風波時間表一次看韓在野黨提案彈劾代理總統崔相穆 質疑參與叛亂韓國在野黨喊話法院 拖延尹錫悅案裁決不負責任韓聯社：美在拜登政府卸任前就將韓列為敏感國家尹錫悅重獲自由 韓檢仍將依叛亂罪究責
- 2025/03/24 10:48
- 韓國憲法法院駁回總理韓悳洙彈劾案 恢復代理總統職權2025/03/24 09:42
- 2025/03/21 18:28
- 2025/03/20 19:49
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
韓在野黨提案彈劾代理總統崔相穆 質疑參與叛亂