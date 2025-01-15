韓國陷政治混亂6週 戒嚴風波時間表一次看

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（中央社首爾15日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅自去年底頒布戒嚴令，並派士兵和直升機進駐國會以來，令韓國陷入長達6週的政治動盪。尹錫悅被迫收回戒嚴令後即遭國會彈劾，目前正在等憲法法院審理。

有關當局今天執行法院新簽發的逮捕令，進入尹錫悅的官邸將他逮捕。尹錫悅自稱是為了以避免流血情事，才決定接受訊問。

以下是法新社整理的韓國戒嚴風波時間表：

2024年12月3日：戒嚴令

12月3日，尹錫悅在預算上與在野黨發生爭執後，透過電視演說頒布戒嚴令，他自稱想保護國家「免受北韓共產勢力威脅，並剷除威脅國民自由與幸福的叛國勢力」。這次戒嚴令人想起韓國獨裁統治的過去。

尹錫悅宣布戒嚴令後，武裝軍隊前往國會、翻越圍欄、砸碎窗戶並乘直升機垂降，顯然是為了阻止國會議員推翻戒嚴令，但國會議員12月4日凌晨仍以190對0票，通過要求解除戒嚴令，那時國會外頭已聚集了數以千計的抗議群眾。

後來士兵開始撤退，尹錫悅再度透過電視宣布解除戒嚴令。抗議群眾歡欣慶祝，而尹錫悅則銷聲匿跡。

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴令解除後，部隊撤出國會，士兵身上可見長槍等重裝備。（韓聯社）

共同民主黨議員為防止軍隊進入國會，利用沙發阻擋出入口。（韓聯社）

12月4日：彈劾計畫

韓國在野黨於12月4日立即矢言推動彈劾案，並提出正式動議。

他們分別對尹錫悅、他的國防部長、內政部長以及「戒嚴指揮官與警察廳長等軍警界關鍵涉案人物」提出「叛亂罪」指控；警方宣布已就「叛亂罪」對尹錫悅等人展開調查。

12月7日：尹錫悅致歉

尹錫悅12月7日再度發表電視演說，為他造成的「不安與不便」致歉。

數以萬計抗議群眾在國會外抗議，但數小時後，由於彈劾案投票未達法定人數而不通過，尹錫悅仍持續掌權。

12月9日：尹錫悅遭限制出境

幾天前辭去國防部長職位的金龍顯，因涉及戒嚴令的頒布而遭到逮捕。尹錫悅的內政部長也下台。

主要反對黨表示，將在12月14日試著再度表決彈劾案。翌日，司法部對尹錫悅發布出境限制。

12月12日，尹錫悅再度為他突頒戒嚴令的決定辯護，稱在野黨將韓國推向「國家危機」。

12月14日：尹錫悅遭彈劾

在300名國會議員中，有204人投票贊成彈劾尹錫悅，85人投票反對。尹錫悅遭到停職，而韓國憲法法院有6個月的時間審理投票結果，總理韓悳洙（Han Duck-soo）成了韓國代理總統。

國會通過尹錫悅彈劾案後，國會建築外出現數以萬計的示威群眾歡欣慶祝的場景。

12月27日：第2度彈劾

尹錫悅1週內2度違抗調查人員的要求後，高級公職人員犯罪調查處（Corruption Investigation Office for High-ranking Officials，簡稱公調處）12月26日第3度傳喚尹錫悅。

尹錫悅面臨彈劾與叛亂的刑事指控，可能將遭判無期徒刑或甚至是死刑。

12月27日，國會議員彈劾代理總統韓悳洙，原因是在野黨稱他拒絕簽署調查尹錫悅的特別法案。接著，韓國代理總統職位由企劃財政部長崔相穆接任。

（中央社製圖）

12月30日：逮捕令

尹錫悅第3度未到案應訊後，調查人員聲請針對尹錫悅的逮捕令，這是韓國史上首度在彈劾程序完成前，試圖強制拘捕總統，法院隨後於12月31日簽發逮捕令，至2025年1月6日到期。尹錫悅的律師稱逮捕令「非法且無效」。

2025年1月1日：尹錫悅違抗命令

檢調人員矢言執行逮捕令時，數以百計的支持者聚集在尹錫悅官邸外，抗議針對他的彈劾案。尹錫悅在聲明中再度矢言將與他們「奮戰到底，以保護這個國家」。

1月3日：第一次試圖逮捕

檢調人員採取行動逮捕尹錫悅，但遭到他的衛戍人員阻撓，雙方緊張僵持了6小時。

數以百計的安全部隊人員手挽著手，封鎖靠近尹錫悅的通道後，檢調人員最後以安全隱憂為由撤離。

1月14日：彈劾案庭審

韓國憲法法院開始審理尹錫悅彈劾案，但這位遭到停職的領導人沒有出現，第一次庭審馬上就休庭。接下來還排定了4場庭審，分別將於1月16日、21日、23日和2月4日舉行。

1月15日：尹錫悅遭逮捕

尹錫悅被逮捕後抵達韓國公調處接受調查。（韓聯社）

韓國檢調人員試圖進入尹錫悅官邸，而他的總統警衛人員、律師和支持者都試圖阻止他們執行逮捕令，但官員以梯子突破防線，進入尹錫悅的院落並前往他的官邸。

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經過協商後，檢調人員說他們已執行尹錫悅的逮捕令，尹錫悅隨後現身公調處大樓。

尹錫悅在事先錄製的訊息中說，他是為了「避免流血」情事才接受訊問。（譯者：張曉雯/核稿：張茗喧）1140115