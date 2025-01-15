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尹錫悅遭逮捕拘留詳情一覽 首爾看守所菜單曝光

2025/1/15 16:56（1/15 17:21 更新）
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韓國總統尹錫悅。（路透社）
韓國總統尹錫悅。（路透社）
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（中央社首爾15日綜合外電報導）遭彈劾的韓國總統尹錫悅因涉嫌煽動叛亂遭到調查，今天上午被逮捕。在接受訊問期間，這位已被停職的領袖預計將被關押在拘留所的單人牢房內。

雖然檢察官出身的尹錫悅是韓國首位在任期間遭逮捕的總統，但包括前總統朴槿惠和三星電子董事長李在鎔等其他知名人物，也曾在首爾看守所度過一段時間。

以下是路透社彙整尹錫悅在未來幾天可能經歷的情況。

備有沙發

尹錫悅已被帶往主導這次調查的韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處），公調處正在調查尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴風波中所扮演的角色。

公調處是2021年成立的獨立機構，負責調查包括總統及其家庭成員等高級官員。但該機構無權起訴總統，必須將案件移交檢察機關以採取進一步行動。

媒體報導指出，整個訊問過程可能會全程錄影，以避免尹錫悅的證詞出現任何爭議。

根據韓聯社報導，這處訊問設施包括一個新設置的休息區，備有沙發供尹錫悅使用。

單人牢房

當局有48小時的時間來訊問尹錫悅，之後就必須聲請拘票，以將他拘留最多20天，或者放人。

在羈押期間，尹錫悅預計將被關押在首爾看守所，不過韓聯社指出，如果訊問時間過長，可能來不及在48小時內送往拘留所。

根據過往前例以及尹錫悅的身分，他可能會被拘禁在單人牢房，條件可能較標準的6.56平方公尺單人牢房更大、更舒適。

尹錫悅一抵達首爾看守所，將先進行身分檢查及簡單體檢的程序，並與其他審前羈押人員接受相同的作息，也就是每天早上6時30分起床、夜間9時熄燈。

每日攝取熱量2500卡路里

負責運作韓國監獄和看守所的韓國矯正本部（Korea Correctional Service）的規定和菜單顯示，矯正本部每天提供收容人2500大卡以內的食物，每餐費用約為1600韓元（約新台幣36元）。

根據首爾看守所提供的資訊，看守所今天的晚餐菜色有豆芽湯、BBQ烤牛肉、泡菜、辣椒和包飯醬。

20天期限

自尹錫悅被逮捕算起，有關當局最多有20天時間來起訴他。當局有48小時的時間向法院聲請正式拘票，法院將考量尹錫悅是否會試圖干擾證據或證人，來決定是否批准拘留。

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將在這段期間對尹錫悅進行訊問的公調處，是由法官出身的處長吳東運（Oh Dong-woon）所率領的幾名檢察官組成。

目前，4個調查部門中有2個尚無人員配置，僅由9名檢察官及吳東運的副手在內的團隊負責處理本案，使得外界對公調處是否有能力成功對尹錫悅建立起訴基礎產生質疑。（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）1140115

#尹錫悅
#公調處
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