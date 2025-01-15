尹錫悅被捕受調2個半小時拒絕陳述 過程未錄影

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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）韓國總統尹錫悅今天被捕，負責進行調查的韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）表示，尹錫悅上午受調兩個半小時內拒絕做出任何陳述，過程也應他要求未錄影。

尹錫悅上午10時53分左右抵達位於京畿道果川市的公調處。由於尹錫悅是韓國史上第一名被逮捕的現職總統，公調處雖安排他在可錄影的影像調查室接受調查，但仍在調查前確認他的意願。韓國前總統朴槿惠當年被彈劾後接受調查時，也有調查過程未錄影的先例。

根據韓國刑事訴訟法，調查機關在嫌疑人陳述時可錄影存證，但必須事先告知嫌疑人。公調處可能希望藉由不錄影的方式，提高尹錫悅配合調查陳述意願。

公調處下午向媒體表示，尹錫悅目前拒絕受調過程錄影，上午接受調查的兩個半小時內也拒絕做出任何陳述。在短暫休息後，下午2時40分重新開始問話。等待尹錫悅回答的問題據悉達200多頁。

由於逮捕令時限只有48小時，考慮到尹錫悅可能無法在時間內完成所有陳述，公調處表示，若有足以聲請拘留令的緊急事由，不排除其可能性。公調處也證實，對尹錫悅的調查結束後，會將他送往位於京畿道義王市的首爾看守所。

若公調處向法院聲請拘留令，尹錫悅可能從首爾看守所被送往法院，進行拘留前嫌疑人審問程序。

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尹錫悅上月3日突然宣布戒嚴，數小時後依國會表決結果解除，他於同月14日遭國會彈劾，旋即停職，同時面臨內亂罪調查。

但尹錫悅的辯護律師團主張公調處不具調查權，且相關程序違法等，聲稱今天接受逮捕並非承認其合法性，而是擔心相關人員及民眾發生流血衝突的不得已決定。（編輯：陳妍君）1140115