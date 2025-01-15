尹錫悅被逮捕 韓國現任總統首例

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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）韓國戒嚴聯合偵查組（聯偵組）今天上午逮捕總統尹錫悅，成為韓國憲政史上首例現職總統被逮捕。尹錫悅稍早已抵達公調處大樓。

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）、警方與國防部組成的聯偵組今天上午10時33分已對尹錫悅執行逮捕令。尹錫悅隨後在警衛車輛護衛下，10時53分許抵達果川政府大樓。

由於逮捕令效力只有48小時，公調處預計將立即開始調查程序，據韓聯社報導，公調處已經準備了200多頁的問題。

尹錫悅方面稍早以主動應訊為條件與前往官邸逮捕尹錫悅的公調處人員協商，但公調處最終沒有接受，還是執行逮捕令，使尹錫悅成為韓國史上第一位被逮捕的現職總統。

尹錫悅出發前往公調處前，透過推測在官邸錄製的影片表示，他接受調查不代表承認公調處具有調查權及相關程序，只是為了避免前線人員及支持群眾發生流血事件才決定接受調查。

媒體推測，尹錫悅接受調查時可能行使緘默權，公調處如此大動作爭取到的48小時能否取得具體成果仍是未知數。若逮捕令的48小時屆滿，公調處可能選擇釋放尹錫悅，或向法院申請拘留令。

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尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴引發政局動盪，並在同月14日被韓國國會彈劾停職，首爾西部地方法院又於同月31日簽發尹錫悅的逮捕令，這是韓國憲政史上司法機關首次對現任總統採取強制措施。

公調處本月3日首次嘗試執行逮捕令，但在總統警衛處阻擋下無功而返，再次向法院聲請逮捕令，今天凌晨前往總統官邸，約6小時後宣布逮捕尹錫悅。（編輯：唐佩君）1140115