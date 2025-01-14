尹錫悅方申請大法官迴避憲法法院駁回 彈劾案首次庭審僅4分鐘

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）韓國憲法法院今天上午就總統尹錫悅方對彈劾案提出的法官迴避申請召開會議，裁決駁回申請、依原訂在下午2時舉行總統彈劾案首次庭審，在尹錫悅未出席狀況下，僅4分鐘就結束第一次辯論。

韓國憲法法院今天下午就總統尹錫悅彈劾案召開第一次庭審，但因尹錫悅未出席，依憲法法院法52條1項無法進行辯論，首次庭審僅花4分鐘確認雙方當事人是否到場後就結束。

憲法法院代理院長文炯培說明，下次庭審即使當事人未出席，也會進行審理程序。依法規定，當事人未出席庭審狀況下，必須重新訂定開庭日期，若當事人仍未出席，法院可繼續進行審理程序。憲法法院已就尹錫悅彈劾案排定5次開庭的日期，除今天外，其餘分別排在本月16日、21日、23日和2月4日舉行。

尹錫悅的辯護律師前一天向憲法法院提出要求審理法官之一的鄭桂先迴避等申請，原本若憲法法院受理申請，則必須暫停審理程序，但相關人士表示這類申請幾乎未被受理過；除鄭桂先以外的7名大法官今天上午召開會議駁回迴避申請，未影響第一次開庭。

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尹錫悅方也就憲法法院一次指定5次開庭日期提出異議，主張依刑事訴訟法、刑事訴訟規則，法院應在聽取辯護律師意見後才能一次指定開庭日期，但文炯培今天就此表示，憲法法院是依憲法法院審判規則訂定開庭日期，而非刑事訴訟規則，「因為這裡是憲法法院，不是刑事法院」。

尹錫悅上月3日突然宣布戒嚴，數小時後依國會表決結果解除，他於同月14日遭國會彈劾，旋即停職，據信之後一直躲在首爾市中心的官邸，不但拒絕調查人員傳喚，也拒絕被逮捕。先前一次嘗試執行逮捕令的韓國高級公職人員犯罪調查處和警方組成聯合偵查組，正準備再次逮捕尹錫悅。（編輯：陳承功）1140114

（中央社製圖）