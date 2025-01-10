韓聯社：韓國代總統崔相穆接受總統警衛處長辭職

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（中央社首爾10日綜合外電報導）韓聯社報導，韓國代理總統崔相穆今天接受總統警衛處處長朴鍾俊辭職。朴鍾俊負責已經遭到國會彈劾的總統尹錫悅維安工作。

尹錫悅面臨內亂罪的刑事指控，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）官員3日對他執行拘提，遭朴鍾俊和軍方人員阻攔，朴鍾俊因而遭依涉嫌妨礙執行特殊公務罪名立案調查，今天現身接受警方調查。

韓聯社報導，朴鍾俊於到案前不久提出辭呈。

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代理總統崔相穆兼任企劃財政部部長，企劃財政部發聲明指出：「朴鍾俊已經請辭獲准。」

尹錫悅去年12月3日突然宣布實施緊急戒嚴，但隨後遭到國會推翻，並於同月14日遭國會彈劾，總統職務由總理韓悳洙暫代。韓悳洙於同月27日遭國會彈劾，副總理兼企劃財政部部長崔相穆成為兩週內的第2位代理總統。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140110