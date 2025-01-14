韓國憲法法院彈劾案開庭 尹錫悅不出席

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（中央社首爾14日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅去年12月初短暫宣布戒嚴，隨後被彈劾停職。憲法法院今天開始審理彈劾案，將考慮是否剝奪他的總統職務，而尹錫悅不會出席。

尹錫悅 尹錫悅小檔案 現職：韓國總統

黨籍：國民力量黨

生日：1960年12月18日

首爾大學法律系畢業

曾任水原地方檢察廳驪州支廳長、首爾中央地方檢察廳檢察長、檢察總長

主要政見：

調降住宅税、房屋讓渡所得稅

以民間主導方式擴大住宅供給

廢除對中小企業限制，確保以上市公司為主的工作機會

恢復韓美同盟、改善韓日關係 看更多 關閉 上月3日突然宣布戒嚴，數小時後解除，他於同月14日遭國會彈劾，旋即停職，據信之後一直躲在首爾市中心的官邸，不但拒絕調查人員傳喚，也拒絕被逮捕。這起戒嚴風波導致韓國陷入數十年來最嚴重的政治危機。

憲法法院就尹錫悅彈劾案排定5次開庭的日期，首場預定今天下午2時（台灣時間下午1時）召開，其餘分別排在本月16日、21日、23日和2月4日舉行。

法律專家說，法院將針對兩個問題做出判決，一是尹錫悅宣布戒嚴是否合憲；二是如果違法，是否構成叛亂行為。

自去年12月14日受理當天算起，法院應在180天內就尹錫悅是否確實違反憲法和戒嚴法做出判決。

尹錫悅的法律團隊說，基於安全考量，尹錫悅不會出席首場庭審，一旦解決安全問題，他之後願意出席。

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此外，韓國高級公職人員犯罪調查處和警方組成的聯合偵查組正準備再次逮捕尹錫悅。調查人員先前嘗試逮捕，但因總統衛戍人員阻撓而失敗。

若調查人員成功執行逮捕令，尹錫悅將是韓國第一位被捕的在位總統。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140114