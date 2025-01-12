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尹錫悅彈劾案首次庭審14日登場 律師：總統不會出庭

2025/1/12 13:38（1/12 13:48 更新）
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韓國總統尹錫悅。（路透社）
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（中央社首爾12日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅的律師今天表示，出於安全考量，尹錫悅不會出席數日後舉行的彈劾案首次庭審。

尹錫悅委任律師尹甲根（Yoon Kab-keun, 音譯）在發給法新社的聲明中表示：「基於對安全和潛在事件的擔憂，總統將無法出席1月14日舉行的庭審。待安全問題解決後，總統隨時願意出庭。」

韓國憲法法院已排定1月14日至2月4日間舉行5次庭審，如果尹錫悅不出席，庭審將在他缺席的情況下進行。

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）7日表示，法院已重新簽發對總統尹錫悅的逮捕令，但尚未公開這次逮捕令的效期。

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若調查人員成功逮捕尹錫悅，他將成為韓國史上第一位被逮捕的現任總統。

尹錫悅因涉犯「叛亂」罪正在接受調查，如果他被正式逮捕並且定罪，將面臨終身監禁甚至死刑。（譯者：鄭詩韻/核稿：洪啓原）1140112

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（中央社製圖）
（中央社製圖）
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