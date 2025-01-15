尹錫悅：調查屬非法 但接受訊問以避免流血衝突

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（中央社首爾15日綜合外電報導）韓國檢警人員今天前往官邸執行針對總統尹錫悅的逮捕令。尹錫悅表示，他決定接受訊問以避免「流血」情事；法新社報導，尹錫悅已離開官邸，進入檢調人員辦公室。

據報導，由高級公職人員犯罪調查處（公調處）、警察廳國家偵查本部特別偵查團和國防部調查本部共同成立的戒嚴聯合偵查組（聯偵組）在聲明中說，聯偵組今天上午10時33分執行尹錫悅逮捕令。

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尹錫悅說，雖然他認為這場調查屬非法行動，他還是決定為先前宣布戒嚴一事接受訊問，以避免「流血」情事。

美聯社報導，尹錫悅被拘留後說「法治已完全崩潰」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140115