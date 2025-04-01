尹錫悅彈劾案4日宣判開放直播 若通過將被免職
2025/4/1 10:14（4/1 10:31 更新）
（中央社台北1日電）韓聯社報導，韓國總統尹錫悅彈劾案將在當地時間4日上午11時宣判，屆時將開放電視台直播。若法院判決通過彈劾，尹錫悅將被免職，韓國將在宣判後60天內舉行下屆總統大選。
尹錫悅去年12月3日無預警發布緊急戒嚴，引發朝野混亂，同年12月14日遭國會表決通過彈劾，憲法法院為此進行11次開庭辯論，在上月25日進行最後一次辯論後，將宣布判決結果。
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憲法法院表示，宣判當天將開放電視台直播及一般民眾旁聽。過去在前總統朴槿惠彈劾案宣判時，法院也曾允許電視台直播。
這次宣判將左右尹錫悅接下來的政治生涯，若法院駁回彈劾案，尹錫悅將立即復職；若法院判決通過彈劾，尹錫悅將被免職，韓國將在宣判後60天內舉行下屆總統大選。（編輯：周永捷）1140401
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