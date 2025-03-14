尹錫悅案裁決出爐前 韓國代理總統籲人民保持冷靜

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（中央社首爾14日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅去年12月初短暫宣布戒嚴，隨後遭彈劾停職，在韓國憲法法院就此做出裁決前，代理總統崔相穆今天呼籲，國民應尊重並接受任何裁決結果。

路透社報導，崔相穆也表示，政府將調動所有可能的警力進駐首都首爾部分地區，並承諾對任何挑戰公共權威的行為採取零容忍態度。

法院周圍已加強安全措施，該地區也已實施無人機禁飛令。

支持與反對尹錫悅的群眾預計將走上街頭，聽取即將在幾天內作出的判決。

崔相穆在內閣部長會議中表示：「國際社會正密切關注大韓民國。我國的民主韌性正受到考驗。」

他說：「為了社會穩定與社區發展，所有市民應依法表達意見，尊重並接受任何裁決結果。」

數千名尹錫悅支持者先前在彈劾案庭審期間，聚集在憲法法院附近時，周圍有層層警力與警車戒備。

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警方表示，如果發生類似1月尹錫悅支持者衝進法院大樓，砸碎窗戶並破門而入的暴力事件，他們已準備好使用辣椒噴霧和警棍應對。

當地媒體報導，法院周圍100公尺範圍內已設立安全防護區，法院外牆也加設鐵絲網。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1140314