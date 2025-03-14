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尹錫悅彈劾案最快下週宣判 維安動員2萬警力

2025/3/14 17:29（3/14 17:48 更新）
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韓國總統尹錫悅（中）8日獲釋走出首爾拘留所。（路透社）
韓國總統尹錫悅（中）8日獲釋走出首爾拘留所。（路透社）
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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）韓國總統尹錫悅彈劾案原預期在本週宣判，但在尹錫悅獲釋後相關時程遲遲未出爐，最快可能延宕至下週。韓國警方今天表示，將在宣判當天發布最高級別警戒令，動員2萬多警力維安。

韓國警察廳今天表示，為最大限度減少宣判日前後可能出現的混亂情況，警方規劃在宣判日前一天向全國發布乙級警戒令，並在宣判當天調高至最高級別的甲級警戒令，屆時將向全國部署337個機動部隊，共2萬多名警力，並可調遣所有警力。

韓國警方警戒級別分為甲、乙、丙3級，分別可動員100%、50%、30%可用警力。

機動部隊預計將集中部署於憲法法院周邊，並為保護大法官特別安排專門的警衛隊及刑警、特警隊。國會、法院、搜查機關等國家主要機關周邊、媒體機構，以及國民力量、共同民主黨等兩大政黨黨部也都將部署警力。

針對可能出現大型示威的首爾市中心地區，警方將其指定為8個「特別犯罪預防強化區域」，將投入1300多名警力維持治安。憲法法院一帶在宣判日前後被定為禁飛區，限制無人機飛行。

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韓聯社引述法律界人士說法報導，截至13日晚間，憲法法院都尚未通知尹錫悅彈劾宣判時程。憲法法院一般會在宣判的2到3天前公開日程，若憲法法院今晚公布時程，最快可能在17日宣判，但憲法法院據稱仍在就爭議點進行討論，不排除延後宣判。

憲法法院過去審理總統彈劾案後，大約都在辯論結束後的2週左右宣判，尹錫悅案目前已創下耗時最長紀錄，尹錫悅方與國會都呼籲憲法法院盡快宣判。（編輯：高照芬）1140314

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