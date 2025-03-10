尹錫悅彈劾案宣判在即 韓警方為最壞情況做準備

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（中央社首爾10日綜合外電報導）韓國憲法法院即將裁定總統尹錫悅應該下台或復職，法院周邊群眾動作備受矚目。韓國警察廳表示將做好最壞打算，基於安全考量，法院附近地鐵站和至少1所學校屆時將關閉。

尹錫悅去年12月3日頒布短命戒嚴令後遭國會彈劾，並面臨叛亂罪的刑事指控，讓他的政治命運懸而未決。

韓國憲法法院預計最快本週將對彈劾案作出裁決，大批尹錫悅的支持者和反對者預料將現身街頭，最近的抗議活動吸引了數以萬計民眾參與。

韓國警察廳次長（代理廳長）李鎬永（Lee Ho-young）告訴媒體：「我們正在依最糟情況考量，制定相關計畫。」

尹錫悅1月遭裁定羈押時，有支持者砸破窗戶闖進法院，李鎬永說，一旦發生類似暴力事件，警方將可動用胡椒噴霧或警棍。

首爾地鐵（Seoul Metro）表示，在彈劾案宣判當天，憲法法院附近一處地鐵站將關閉，在預計舉行大型集會的其他地鐵站，地鐵也可能不會靠站。

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首爾市教育廳官員金恩美（Kim Eun-mi，音譯）告訴路透社，已在2月底發函，建議法院附近的6所學校採取安全措施，包括在法院宣判當天停課。

金恩美說，其中1所學校已決定當天停課。（譯者：林沂鋒/核稿：劉文瑜）1140310