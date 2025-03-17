韓國在野黨喊話法院 拖延尹錫悅案裁決不負責任

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（中央社首爾17日綜合外電報導）韓國在野黨共同民主黨今天敦促韓國憲法法院迅速裁決總統尹錫悅彈劾案，認為讓國家等待是「不負責任的」，並加深社會分裂。

路透社報導，由8名法官組成的憲法法院已進入第3週審理，而要求尹錫悅下台和希望尹錫悅復職的支持者間政治緊張局勢升溫。尹錫悅因去年12月宣布短暫戒嚴遭到國會彈劾。

憲法法院在2月25日結束辯論，當時尹錫悅說，他宣布戒嚴是為了根除「反國家」分子，但他從未打算徹底實施緊急軍事統治。

共同民主黨領導高層金民錫說：「國家和人民已經到了極限。」他在一次黨內會議說：「我們等待法院負責任的裁決，進一步拖延是不正常和不負責任的。」

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2017年，前總統朴槿惠在憲法法院彈劾審判的最終辯論後11天被免職。

許多韓國民眾聚集在首爾，支持罷免尹錫悅，並表示拖延罷免案令人沮喪，並使混亂加劇。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1140317