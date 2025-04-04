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尹錫悅彈劾案今宣判 20旁聽席9萬多人申請
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尹錫悅彈劾案4/4宣判 20旁聽席9萬多人申請

2025/4/4 07:51（4/4 08:29 更新）
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4日在韓國憲法法院附近聚集許多徹夜等待要求彈劾總統尹錫烈的民眾。（美聯社）
4日在韓國憲法法院附近聚集許多徹夜等待要求彈劾總統尹錫烈的民眾。（美聯社）
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（中央社記者戴雅真東京4日專電）南韓憲法法院將在今天上午11時（台北時間10時）針對總統尹錫悅彈劾案宣判，備受關注。僅20席旁聽席，共有9萬6370人申請，競爭率達4818.5倍。尹錫悅不會親自現身憲法法院，將在位於漢南洞的官邸透過電視直播觀看結果。

尹錫悅彈劾案宣判日，預料將有大批支持者與反對者走上街頭。當局將出動1萬4000多名鎮暴警察部署在首爾各地，憲法法院附近的學校和商店也基於安全理由關閉。

尹錫悅的律師團日前表示，考慮到可能會造成混亂，以及維護秩序等問題，尹錫悅將不出席彈劾審判宣判，而是在官邸觀看結果。

彈劾案宣判將透過電視直播，可以在現場觀看的20席一般旁聽席，共吸引9萬6370人申請。根據韓國媒體報導，2017年因為閨蜜干政遭彈劾下台的韓國前總統朴槿惠，當時宣判時的旁聽席競爭率為796倍。2004年彈劾遭駁回的前總統盧武鉉，當時的競爭率則是20倍。

如果憲法法院判決通過尹錫悅彈劾案，他將被免職；當局會在2個月內舉行全國大選，選出繼任者。如果憲法法院駁回或是不受理彈劾案，他將立即復職，返回總統辦公室。

韓媒報導，如果彈劾案被認定成立，尹錫悅必須搬離位於漢南洞的官邸，到時候很可能會返回他原先位於瑞草洞、被登記在夫人金建希名下的私宅Acrovista。

影片來源：中央社

當地居民和周邊商家在彈劾宣判日之前顯得格外謹慎，不太願意透露可能會和尹錫悅再次成為鄰居的想法。不過，也有人表示感覺「很不方便」，這和是否支持尹錫悅無關，更多是因為他所帶來的社會和媒體關注。

有一名帶著小狗散步的60多歲男性居民昨天受訪表示，「尹總統還沒有搬去官邸之前住在這裡，那時候我也不是很高興。我不討厭他這個人，但那時候記者常來，還有那些叫做警護員的吧，到處走來走去，讓人感覺很不方便」。

他說，「我只是想要過得安靜一點，他（尹錫悅）要是又回來住，這裡肯定又會吵吵鬧鬧。還是清靜最好」。

Acrovista周邊自從尹錫悅當選以來就是最熱鬧的集會場所之一。由於抗議活動帶來的噪音，居民曾經向瑞草警察署遞交陳情書。

尹錫悅當選後，大樓附近曾經掛上布條，寫道「Acrovista感到驕傲的住民尹錫悅先生，恭賀當選第20屆總統，居民一同祝賀」，但現在布條已經全數撤除。

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如果彈劾案被認定成立，尹錫悅和金建希必須離開漢南洞官邸。如果他們沒有另尋住處，很可能回到Acrovista。不過考慮還要準備維安措施，短期內可能繼續留在官邸。

朴槿惠過去也是考慮到維安問題，在憲法法院2017年3月10日裁定彈劾成立後，她在2天後的3月12日才搬回位於三成洞的自宅。（編輯：田瑞華）1140404

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韓國總統尹錫悅面臨彈劾及內亂罪調查，支持者1月曾在官邸附近街道張貼標語，主張過去選舉不公。（中央社檔案照片）
韓國總統尹錫悅面臨彈劾及內亂罪調查，支持者1月曾在官邸附近街道張貼標語，主張過去選舉不公。（中央社檔案照片）
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