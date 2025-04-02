尹錫悅彈劾案4/4宣判 韓國警方動員所有資源防範暴力

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（中央社首爾2日綜合外電報導）韓國憲法法院將在4日宣判總統尹錫悅的彈劾案，警方今天表示將動員「所有可用資源」防範暴力事件。首都首爾的主要觀光景點當天將關閉，各國大使館也已警告公民遠離衝突熱點。

法新社報導，韓國憲法法院將宣判尹錫悅是否因頒布戒嚴令而應免除總統職務。他因為發動這場短命戒嚴，已經遭到國會彈劾而停職，並因被控叛亂罪而一度被捕。

位於首爾市中心的憲法法院已經成為衝突熱點，周遭抗議活動幾乎不曾中斷，直到警方昨天出手封街來預防發生暴力事件。

近來每週末首爾都有多達數十萬支持或反對尹錫悅的人士走上街頭，兩陣營的死忠人士並搭起帳篷通宵抗議。

韓國警察廳代理廳長李鎬永今天表示：「情勢已變得比以往任何時候更加嚴峻。」他在和警界高層舉行的會議上說，警方擔心的是，無論判決結果如何，都會有些人「可能情緒激動，而採取極端或暴力的抗議行動」。

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李鎬永表示：「警方將動員所有可用資源來確保大眾安全，並防止事態升級為嚴重的社會衝突。」

當天將有1萬4000多名鎮暴警察部署在首爾，憲法法院附近的10多所學校和數家商店也將基於安全理由而關閉。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140402