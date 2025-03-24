郭瑤琪交通部長任內雪隧完工 ETC爭議請辭後捲2萬美元收賄案入獄

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（中央社記者余曉涵台北24日電）前交通部長郭瑤琪今天因主動脈剝離離世。郭瑤琪擔任交通部長期間，雪山隧道完工通車，後來因ETC政策爭議請辭，卸任後因南仁湖賄賂案入獄。

郭瑤琪 郭瑤琪 民國45年3月13日出生

學歷：英國倫敦大學經濟學院都市發展計畫碩士、成功大學工學院都市計劃系學士

經歷：中華航空事業發展基金會董事長、交通部長、行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員、行政院九二一震災災後重建推動委員會執行長、總統府公共事務室主任、台北市政府國宅處處長、台北市政府工務局主任秘書 看更多 關閉 今年69歲，出生於花蓮縣，畢業於成功大學都市計畫學系，曾任台北市政府工務局主任秘書，也是台北市政府國宅處首名女性處長。

郭瑤琪2002年時到2006年1月出任行政院公共工程委員會主任委員，2006年1月接任交通部長一職。

郭瑤琪在擔任交通部長任內，歷時多年的雪山隧道工程終於完工，是當時亞洲第1及世界第4大公共工程，並成為北部與宜蘭花東的交通要道。

不過，郭瑤琪擔任交通部長僅短短7個月，2006年8月郭瑤琪因高速公路電子收費（ETC）案爭議請辭。

2006年8月16日，郭瑤琪請辭交通部長，部會同仁舉辦歡送會。（中央社檔案照片）

郭瑤琪被控於2006年在交通部長任內，收受有意競標台鐵台北車站商場招標案的南仁湖集團負責人父子李清波、李宗賢塞在茶葉罐內的2萬美元賄賂。

法院審理期間，郭瑤琪一度獲判無罪，但台灣高等法院更一審認為收款與職務構成對價，改判有罪；更二審判決郭瑤琪8年徒刑、褫奪公權4年。最高法院駁回上訴，全案定讞。

前檢察總長顏大和曾以收受賄賂罪的「對價關係」，分為「主觀說」、「客觀說」及「折衷說」，屬不同見解，有統一解釋必要，提起非常上訴。最高法院認為無理由，2018年予以駁回。

由於郭瑤琪堅稱沒有收受賄賂，因此此案外界仍有不少爭議，包含汙點證人說詞前後不同等，因此部分民眾認為此案屬於冤案，但郭瑤琪仍在2014年入獄，2016年時因罹癌保外就醫。

影片來源：中央社

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2024年郭瑤琪向台灣高等法院聲請再審，媒體記者於庭後問她身體狀況及是否仍堅稱自己無罪，她簡短回應，身體狀況仍不太好，以及尊重法院裁決。

郭瑤琪當時在庭上表示，這一次提出的新事證，是對於證人李宗賢等人所稱拿2萬美元給她，但實際上對方根本就沒有從所稱的帳戶中提領出來過，她主張自己是無罪，希望可以開啟再審程序。不過最高法院認為，郭瑤琪的主張是對原確定判決已斟酌的證據再行爭辯其證明力，不符合聲請再審要件，裁定駁回。（編輯：管中維）1140324

前交通部長郭瑤琪被控收賄，遭判8年定讞。她2013年出席各界聲援郭瑤琪的記者會上一度落淚。（中央社檔案照片）

2014年，因貪污案遭判8年定讞的前交通部長郭瑤琪發監執行，由法警戒護送上囚車。（中央社檔案照片）