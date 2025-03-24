郭瑤琪過世 主動脈剝離發作徵兆防範方式一篇看懂

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）前交通部長郭瑤琪因主動脈剝離逝世。醫師今天表示，主動脈剝離會經歷劇烈前胸痛到後背，好發於半夜至清晨，三高患者起床切記保暖，避免受寒誘發血壓急速飆高而增加風險。

輔大醫院心臟血管外科主任游皓鈞向媒體說明，主動脈是心臟將血液送至全身器官的重要角色，在心臟收縮後將血液往上升的升主動脈，將血液送往手部、腦部等；繞下來的降主動脈會將血液送到肝臟、胃腸到下肢等。主動脈可細分為3層膜，膜與膜之間和身體結構緊密貼合。

游皓鈞說，主動脈剝離主因就是膜出現破洞，血液流進到破洞，將3層膜分開造成剝離。主動脈剝離好發族群分為先天因素與後天因子，結締組織異常的馬凡氏症等先天性心臟病屬於前者，但臨床上主動脈剝離患者更多是後者，也就是抽菸，或高血壓、高血脂、高血糖未控制妥當。

游皓鈞表示，主動脈剝離典型症狀是前胸痛到後背，幾乎都會痛到冒冷汗，當急診室醫師聽到類似主訴，會盡快安排電腦斷層檢查，但更可怕的是主動脈剝離非典型症狀，因主動脈影響全身器官血流，造成表現型態多元，胸悶、下腹痛、腳突然沒力等，都可能是徵兆，增加診斷困難。

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「血壓高容易出現主動脈剝離。」游皓鈞說，正常來說，血壓在清晨最高，接近中午時分會開始下降，直到傍晚再漸漸升高。主動脈剝離好發於半夜至清晨，除了按時服用控制三高藥物，在氣溫變低時要特別注意，起床一定要穿薄外套，不要突然冷到，周邊血管收縮恐使血壓飆高。

游皓鈞提醒，預防主動脈剝離就是要好好控制高血壓，心寬體胖已不流行，重點是神清輕爽，維持好體態，透過充足睡眠、養成運動習慣都是好方法，不一定要跑馬拉松或激烈運動，慢跑或瑜伽等都對身體有好處，再者是維持少鹽少油飲食，維持穩定心情，避免心跳及血壓受影響。（編輯：管中維）1140324

影片來源：中央社