加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

澳洲西岸珊瑚礁大規模白化 科學家：2011年以來最嚴重

2025/3/26 18:42（3/26 19:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為澳洲西海岸珊瑚礁。（圖取自facebook.com/MinderooFoundation）
圖為澳洲西海岸珊瑚礁。（圖取自facebook.com/MinderooFoundation）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨26日綜合外電報導）科學家今天說，澳洲西海岸記錄到令人震驚的珊瑚白化現象，將著名的珊瑚礁生態系統大片區域變成病態的暗白色，且看起來是自2011年起最嚴重的一次。

環境慈善機構「麥德魯基金會」（Minderoo Foundation）的海洋科學家奎格利（Kate Quigley）說，持續數月的海洋熱浪已經「煮熟」廣闊的寧格羅礁（Ningaloo Reef）。寧格羅礁是世界遺產名錄（World Heritage List）上一處海洋公園的一部分，以鮮豔的珊瑚和洄游的鯨鯊聞名。

儘管環境官員還在確認破壞規模，但奎格利說，這將是這個地區多年來最嚴重的大規模白化事件。

奎格利告訴法新社：「今年溫暖的海洋已經把珊瑚煮熟了。…用『空前』來形容也不為過。」

「它（白化情況）已經深入，不僅僅是珊瑚礁的頂部在白化。許多不同種類的珊瑚都在白化。」

寧格羅礁沿著澳洲西海岸淺水區綿延300公里，是世界上最大的「裙礁」（fringing reefs）之一。

奎格利說，正在發生的大規模白化現象，看起來是2011年以來最嚴重的一次。

根據政府氣象單位的資料，最近的夏季，西澳州（Western Australia）的海水溫度比平均溫度高3度。

google news透過 Google News追蹤中央社

奎格利說：「白化是一種疾病，但不意味著徹底死亡。」

「但如果情況非常糟糕，珊瑚就會死。」（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140326

#澳洲
延伸閱讀
澳洲：大堡礁正經歷有史以來最嚴重白化現象大堡礁嚴重白化 專家：氣候變遷引發海溫上升所致大堡礁珊瑚死亡率飆升 創39年來新高澳洲拯救大堡礁及觀光收入 斥42億元改善水質
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：