澳洲西岸珊瑚礁大規模白化 科學家：2011年以來最嚴重

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（中央社雪梨26日綜合外電報導）科學家今天說，澳洲西海岸記錄到令人震驚的珊瑚白化現象，將著名的珊瑚礁生態系統大片區域變成病態的暗白色，且看起來是自2011年起最嚴重的一次。

環境慈善機構「麥德魯基金會」（Minderoo Foundation）的海洋科學家奎格利（Kate Quigley）說，持續數月的海洋熱浪已經「煮熟」廣闊的寧格羅礁（Ningaloo Reef）。寧格羅礁是世界遺產名錄（World Heritage List）上一處海洋公園的一部分，以鮮豔的珊瑚和洄游的鯨鯊聞名。

儘管環境官員還在確認破壞規模，但奎格利說，這將是這個地區多年來最嚴重的大規模白化事件。

奎格利告訴法新社：「今年溫暖的海洋已經把珊瑚煮熟了。…用『空前』來形容也不為過。」

「它（白化情況）已經深入，不僅僅是珊瑚礁的頂部在白化。許多不同種類的珊瑚都在白化。」

寧格羅礁沿著澳洲西海岸淺水區綿延300公里，是世界上最大的「裙礁」（fringing reefs）之一。

奎格利說，正在發生的大規模白化現象，看起來是2011年以來最嚴重的一次。

根據政府氣象單位的資料，最近的夏季，西澳州（Western Australia）的海水溫度比平均溫度高3度。

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奎格利說：「白化是一種疾病，但不意味著徹底死亡。」

「但如果情況非常糟糕，珊瑚就會死。」（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140326