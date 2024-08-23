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澳洲拯救大堡礁及觀光收入 斥42億元改善水質

2024/8/23 21:50
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（中央社雪梨23日綜合外電報導）澳洲今天啟動一項斥資1億3000萬美元（約新台幣42億元）的計畫，要阻止大堡礁遭受的殺蟲劑逕流和其他水質問題，這是拯救這個世界級自然奇觀的最新行動。

法新社報導，澳洲環境部長皮伯塞克（Tanya Plibersek）公布的這項計畫，要減少養分和殺蟲劑逕流、改善對入侵物種的管理，以及沿著大堡礁（Great Barrier Reef）在一些狀態最脆弱地點支持更妥善的土地管理。

大堡礁常被稱為世界最大活體結構，綿延2300公里，擁有令人驚嘆的生物多樣性，包括600多種珊瑚和1625種魚類。

然而，大堡礁反覆出現大規模白化，威脅其脆弱的生態系統。當珊瑚處於極端高溫下，會排出養分、造成顏色褪掉，形成所謂白化。海水溫度上升超過攝氏1度時，珊瑚就會白化。

大堡礁在1998、2002、2016、2017、2020、2022年和今年，都發生過大規模白化。

大堡礁遭受如此嚴重破壞，以致聯合國教科文組織（UNESCO）曾考慮將其列入「瀕危」世界遺產，這可能影響澳洲數以百萬美元計的觀光收入。

皮伯塞克表示，為了解決一些為害生態系統的其他問題，以及「確保我們的子子孫孫還能享受到大堡礁的美麗與雄偉」，這筆新計畫資金至關重要。

她說：「沉積物逕流是大堡礁面臨的最大威脅之一。水質差會妨礙珊瑚再生、殺死海草，並阻擋維持健康珊瑚礁所需的陽光。」

根據澳洲政府最新資料，今年大堡礁的白化事件使其81%的部分遭到極度或高度破壞，是紀錄中最嚴重且範圍最廣的情形之一。科學家還需要幾個月才能確定有多少部分是無法恢復。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1130823

#大堡礁
#法新社
#澳洲
#聯合國教科文組織
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