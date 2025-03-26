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無畏鎮壓力挺伊斯坦堡市長 土耳其近1500人被捕

2025/3/26 15:10（3/26 15:29 更新）
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伊斯坦堡警方23日向示威者噴灑胡椒噴霧。（路透社）
伊斯坦堡警方23日向示威者噴灑胡椒噴霧。（路透社）
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（中央社伊斯坦堡25日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的主要政敵伊瑪莫魯被捕後，數以萬計民眾今天持續在首都安卡拉抗議，目前已有近1500人遭到逮捕，其中包括1名法新社攝影記者。

法新社報導，伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）上週因貪腐指控遭到羈押後，土耳其爆發10多年來規模最大的抗議潮，反對派支持者認為有關當局公然違反法治。

有關當局採取鎮壓行動引發人權團體擔憂，今天有7名報導抗議活動的記者遭到伊斯坦堡法院還押候審。其中1人為法新社攝影記者阿克古爾（Yasin Akgul），總部設於巴黎的法新社對此表達強烈譴責。

法新社執行長兼董事長佛里斯（Fabrice Fries）致函土耳其總統府表示：「他（阿克古爾）遭到監禁令人無法接受。這是為何我要請求您盡快干預，讓我們的記者能迅速獲釋。」

法院指控35歲的阿克古爾和其他人「參與非法集會與遊行」，但佛里斯說，阿克古爾沒有參與抗議活動，只是以記者身分採訪。

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「無國界記者組織」（Reporters Without Border）譴責土耳其逮捕行動「令人憤慨」，這個媒體自由倡議團體的土耳其代表恩德洛格魯（Erol Onderoglu）表示，這「反映了土耳其非常嚴峻的局勢」。

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）在社群媒體X上表示，截至今天，警方已逮捕1418名參與「非法示威」的民眾，並警告對於「上街恐嚇」的人，警方「不會做出讓步」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140326

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