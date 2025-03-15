0309-0315一週大事

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一週大事關注焦點：烏克蘭同意停火協議／卡尼任加拿大新總理／杜特蒂被逮／G7外長會議／恢復軍事審判／總預算財劃法覆議案／陸配網紅居留許可遭廢

國外新聞

★烏克蘭同意30天停火協議 川普促蒲亭饒恕庫斯克受困烏軍

美烏高層11日在沙烏地會談後，烏克蘭接受華府提出停火30天的建議，包含立即實施為期30天的臨時停火，經雙方同意，可以延長停火期限。美國特使魏科夫13日抵達莫斯科向俄羅斯提出停火建議後，總統川普表示會談相當良好，敦促俄羅斯總統蒲亭饒恕在俄羅斯西部庫斯克受困的烏克蘭軍隊，表示戰爭「很有可能」結束。

★加拿大準總理3項考驗：貿易戰、併吞威脅和大選

前加拿大央行總裁卡尼（前中）贏得執政自由黨黨魁之爭，並將接替杜魯道出任總理。（路透社）

59歲的前中央銀行總裁卡尼9日在加拿大自由黨黨魁選舉中，獲得85.9%得票率的壓倒性勝利，將接替杜魯道成為下一位總理。卡尼表示對抗美國總統川普的關稅措施是首要任務，美國對加拿大的關稅政策並不合理，加拿大「永遠不會以任何方式、形式成為美國的一部分」。

★格陵蘭議會選舉民主黨爆冷贏了 首要挑戰是應對川普收購

在美國總統川普尋求掌控北極戰略要島格陵蘭之際，格陵蘭親商的反對派民主黨11日在議會選舉中贏得約30%選票，爆冷獲勝，民主黨將尋求籌組執政聯盟。美國Axios新聞網指出，未來格陵蘭新政府必須應對川普收購格陵蘭的強烈意圖。

★菲律賓前總統杜特蒂涉違反人道罪 首次在國際刑事法院出庭

菲律賓前總統杜特蒂14日透過視訊，首次在國際刑事法院（ICC）出庭。（美聯社）

菲律賓前總統杜特蒂11日因國際刑事法院逮捕令被捕，他14日透過視訊首次出庭，聆聽被控犯下的罪名和身為被告的權利。杜特蒂在2016至2022年擔任總統期間發動掃毒戰造成數萬人喪命。政府正式承認的死亡人數為6248人，但人權倡議人士指出實際死亡人數遠超官方數據。

★尹錫悅彈劾案最快下週宣判 維安動員2萬警力

韓國總統尹錫悅8日因檢方決定不上訴而獲釋，彈劾案原預計本週宣判，但憲法法院據稱仍在討論案件爭議點，不排除延後宣判，最快可能延至下週。過去法院審理總統彈劾案，都在辯論結束後2週左右宣判，尹錫悅案創下耗時最長紀錄，尹錫悅方與國會都呼籲法院盡快宣判。警方表示將在宣判當天發布最高級別警戒令，動員2萬多警力維安。

★暫拋川普關稅陰霾 G7外長會公報就俄烏台海達共識

G7外交官與歐洲聯盟13、14日在加拿大偏遠觀光小鎮拉馬爾拜開會。（路透社）

七大工業國集團（G7）13、14日在加拿大開會，會議公報重申「堅定支持烏克蘭捍衛領土完整和生存權及其自由、主權和獨立」，G7成員要求俄羅斯採取相應行動，對等接受停火並充分執行，強調需要建立強力且可靠的安全舉措，確保烏克蘭能防禦任何侵略行為。G7外長也對中國採取強硬立場，強化有關台灣議題的措辭，刪除過去聲明中安撫性言論和保證，包括「一個中國」政策。

★敘利亞新政府攻擊前總統勢力 1311死含830平民變天後最嚴重暴力

敘利亞新伊斯蘭統治者的安全部隊與前總統巴夏爾．阿塞德所屬的阿拉維派戰士在沿海地區爆發衝突。（美聯社）

戰事觀察團體9日表示，敘利亞新伊斯蘭統治者的安全部隊與前總統巴夏爾．阿塞德所屬的阿拉維派戰士在沿海地區爆發衝突。他們6日開始鎮壓初期叛亂行動，四天共造成1311人喪生，包含830名什葉派少數派系阿拉維派平民，是敘利亞自從去年12月沙姆解放組織推翻巴夏爾．阿塞德以來最嚴重的暴力衝突。

★日本岩手山林火災延燒逾1週火勢獲控制 初判波及210棟建築

日本岩手縣大船渡市政府9日宣布山林火勢已受控制，沒有延燒之虞。初步調查全毀的建築物有171棟，部分受損有39棟，共210棟建築受波及。日本放送協會報導，大船渡市自2月26日發生山林火災後，燒毀約市區面積9%的土地。市府10日研判沒有延燒之虞，解除全部避難指示，當地停課小學復課。

★俄假訊息大量混入西方AI系統 ChatGPT等10聊天機器人被汙染

假消息監督機構NewsGuard的研究人員發布報告指出，有個大規模俄羅斯假資訊網絡正在操縱ChatGPT、Perplexity等西方的AI聊天機器人，來產生支持克里姆林宮的政治宣傳內容，進而在全球散播親俄言論。根據NewsGuard的說法，該網絡操作範圍已擴展至49個國家、資訊內容版本多達數十種語言。

★丹麥女性最快2026年納徵兵 提升防禦對抗威脅

丹麥國防部長波爾森12日表示，最快從2026年夏天起，徵兵制將會納入女性，增加丹麥的全面防禦能力。他指出丹麥需要更多的可徵兵人數，女性的加入對國防很重要，國軍已經為女性提早加入部隊做相關準備。丹麥身為北大西洋公約組織成員，支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵。政府曾強調俄羅斯雖未對丹麥構成威脅，但不會讓自己處於受威脅的情況。

國內新聞

★反分裂法20週年前夕 賴總統就5大威脅提17項因應策略

「國安高層會議會後記者會」13日在總統府敞廳舉行，總統賴清德親上火線發表談話，並回應媒體提問。中央社記者謝佳璋攝 114年3月13日

總統賴清德13日召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略。總統表示中國是台灣反滲透法所定義的境外敵對勢力，宣布恢復軍事審判制度，凡是現役軍人觸犯陸海空軍刑法的軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。行政院長卓榮泰指出軍事審判只針對現役軍人觸犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等犯罪行為時才啟動，已限縮使用對象跟行為態樣，與過去的軍事審判不同。此修法將依照總統裁示內容，由各部會訂定策略，一個月完成計畫。

★總預算財劃法覆議案皆遭藍白否決 51票贊成61票反對

立法院會12日下午進行總預算、財劃法修法覆議案記名投票表決，開票結果晚間出爐，藍白挾人數優勢否決兩項覆議案。圖為議場內的開票統計表。中央社記者鄭清元攝 114年3月12日

行政院針對114年度中央政府總預算、財政收支劃分法修法提出覆議案，立法院12日下午記名投票表決，在藍白人數優勢下，2項覆議案都以61票對51票遭否決。行政院長卓榮泰表示中央與地方權錢要對等、財政劃分要公平，政府將在合法合憲的範圍中，評估採取必要的救濟方式，有必要時將到各地向大家報告。行政院副院長鄭麗君表示總預算刪減讓台電失去補貼民生用電、穩定民生能力，財劃法修法讓中央流失新台幣3700億元，像拿空白支票，未檢討事權。

★專訪／交通部長陳世凱：行人在斑馬線被撞是國恥 今年推道安3箭

交通部長陳世凱12日接受中央社專訪時指出，行人在斑馬線被撞傷或撞死是「國恥」，因此將啟動修法加嚴車輛不停讓行人的處罰。中央社記者翁睿坤攝 113年3月12日

交通部長陳世凱12日接受中央社專訪時，形容行人在斑馬線被撞傷亡是「國恥」。政府今年將啟動修法，加嚴車輛不停讓行人的處罰，只要導致行人重傷或死亡，除了可能的刑事責任，一律以最高額裁處3萬6000元。他並提出道安3箭，包括評估車輛在路口的停止線與行人穿越線的距離加大、提升路口照明、啟動汽車車窗及擋風玻璃隔熱紙可見光透過率檢測，降低透光率不足的隔熱紙造成駕駛人在天色昏暗時未能清楚看到行人的風險。

★傅崐萁競選小物涉反滲透法 李姓被告住處遭搜索

國民黨立委傅崐萁被告發2024年立委選舉前，提供由花蓮縣「戰天下」公司供貨的競選小物給國民黨候選人，涉嫌違反商業會計法、偽造文書、反滲透法等法律。北檢14日指揮調查局前往花蓮搜索，未約談傅崐萁。傅崐萁發布聲明說，競選小物團購一切合法，與境外資金無關，他要求總統「停止追殺在野黨」。北檢表示，戰天下公司出售地點包括北檢轄區，北檢具管轄權，偵辦案件並無預設立場。

★剴剴案兒盟社工上銬移送 監察院糾正警政署北市警局

台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」，此案社工配合調查時遭上銬，引發社會關注。監察院日前通過監委糾正案，糾正警政署、台北市警局及文山二分局對於所屬員警的戒具使用及偵查不公開落實情形，未盡監督責任。警政署表示尊重監察院糾正意見，收到書面調查報告後會檢討執行程序及違失行為。

★張振寰陳屍家中享壽65歲「一代大俠」1980年代活躍影視圈

資深知名演員「一代大俠」張振寰14日被台北市警消發現陳屍家中，享壽65歲。當時因民眾聞到異味，北市警消前往南港區住家發現時張振寰已明顯死亡，死因待調查釐清。張振寰曾於1980年代演出多部電視劇、武俠劇電影並曾獲獎，被稱為「一代大俠」，因時代變遷，演出機會轉少，從商失敗後身心疑有狀況。

★柯文哲奔喪未戴手銬腳鐐 法警戒護送父最後一程

前台北市長柯文哲（中）父親柯承發日前病逝，告別式10日在新竹市生命紀念園區舉行，涉京華城案等遭羈押的柯文哲在多名警力戒護下抵達現場，未戴手銬、腳鐐。中央社記者魯鋼駿攝 114年3月10日

前台北市長柯文哲涉京華城等案遭羈押，他的父親柯承發日前病逝，告別式在10日舉行。柯文哲由多名法警戒護返回新竹市參加家祭，全程未戴手銬、腳鐐，與家人共同送父親最後一程。柯文哲在追思文中感嘆，父親撐不到等他回去陪伴，「這會是我一生的遺憾，人生至悲莫此為甚」。

★陸配「亞亞在台灣」居留許可廢止 若未依期限離境將依法驅逐

移民署15日表示，陸配劉姓女子用「亞亞在台灣」名稱，公然鼓吹中國以武力統一台灣等言論，已依法廢止劉姓女子在台依親居留許可，並管制5年內不得再申請依親居留，並要求她近日出境。劉女必須遵守移民署限期離境命令，如不離境將依法執行強制出境，以確保國家安全、維護社會安定。

★學甲88槍擊案 主嫌洪政軍判刑10年、槍手孔祥志8年定讞

台南市學甲區2022年大選前夕發生88槍槍擊案，二審判決6人有罪、2人無罪。最高法院指出主嫌「紅龜」洪政軍犯非法持有非制式衝鋒槍罪、受禁止出國處分而出國罪，事證明確，判刑10年；槍手孔祥志判刑8年；司機李奇漢判刑1年。

★健保砸逾42億解急診壅塞 護理加薪4提案通過拚5月上路

為解決急診壅塞，健保署提出4項解決方案，包括增加急診及重症支付標準、給急診護理人員加薪、強化離島急救責任醫院等，共同指標是落實醫護人員加薪、急診壅塞指標改善、加護病房開床率等。醫院總額研商會12日通過提案，預計最快5月上路，年挹注逾新台幣42億元。