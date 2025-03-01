0223-0301一週大事
一週大事關注焦點：美烏元首白宮吵架／德國大選結果出爐／韓國高速公路橋樑坍塌／奧斯卡影帝金哈克曼逝世／中資背景貨輪涉毀台澎海纜／學測成績出爐／台灣隊晉級經典賽正賽／陳偉殷退休
國際新聞
★川普澤倫斯基大吵一架 白宮取消美烏礦產協議簽署儀式
美國總統川普及副總統范斯28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，三人在記者面前你來我往，對話充滿火藥味。川普不滿澤倫斯基對美國毫無感激、尊重之意，澤倫斯基則要川普及范斯訪烏克蘭了解真實戰況。雙邊原訂的礦產資源協議簽署儀式被取消，澤倫斯基提前離開白宮。川普之後表示澤倫斯基「太過火」，指控他想讓俄烏戰爭拖延下去。儘管會談不歡而散，澤倫斯基在被問到與川普的關係是否可挽救時，回應「當然」。
★川普：對中國再加徵10%關稅 加拿大墨西哥25%關稅3/4生效
美國總統川普27日表示，下週將對中國進口商品再加徵10%關稅，同時對加拿大和墨西哥課徵25%關稅，理由是這3國遏阻毒品芬太尼走私問題進展不足，「令人無法接受」。中國對此表示堅決反對，並已採取相應反制措施；墨西哥總統薛恩鮑姆希望與川普交談，以避免受到他揚言實施的關稅措施打擊；加拿大總理杜魯道則說，官員正日以繼夜地努力，以期避免美國課徵關稅，但美國下週如果這麼做，加拿大將「立即回應」。
★德國大選基民／基社盟重回執政 極右另類選擇黨躍升第二大黨
德國大選結果出爐，保守派基民/基社聯盟重回最大黨將執政，極右的德國另類選擇黨躍居第二大黨。即將成為下屆總理的梅爾茨是位身價過億的政治人物，他競選期間承諾重振經濟，主張砍環保與社福預算，減少政府開支。然而選後執政聯盟組建困難，改革能否落實，仍取決於未來聯合內閣協商走向。
★韓國高速公路工地橋樑坍塌 4死含2中國公民
韓國位於忠清南道天安市的安山至龍仁路段的首爾世宗高速公路25日發生坍塌，施工現場橋墩上的4到5片面板突然脫落墜下，當時正在橋下工作的10名工人被活埋，4人不幸罹難，其中包括2名中國公民，另有6人受傷。首爾世宗高速公路全長134公里，其中長約72公里的首都圈路段已在今年元旦開通，剩餘非首都圈路段預計在2026年底完工。
★日本岩手山林火災已延燒近3天 專家分析災情擴大3因素
日本岩手縣大船渡市26日發生山林火災，截至28日上午8時，林火已燒燬約1200公頃土地，目前已發現1具遺體，市府研判包含住宅在內，至少84棟建築物受到波及。專家分析，山林火災延燒擴大的主因是自然環境與天氣因素，森林地面的落葉，遇到連日乾燥與強風家具災情。
★民主剛果叛軍集會發生爆炸釀11死65傷 戰事恐惡化
剛果民主共和國叛軍組織「3月23日運動」（M23）27日在東部布卡伏市舉行的集會發生爆炸，釀11死65傷。叛軍聯盟領袖表示，這起爆炸案使用的手榴彈，跟蒲隆地在民主剛果的駐軍使用的手榴彈是同一種類型。蒲隆地軍方發言人譴責這起攻擊，並於X平台上稱布卡伏市裡沒有蒲隆地士兵。民主剛果東部礦產資源豐富，這起事件可能導致當地戰事進一步惡化。
★以色列哈瑪斯第2階段停火談判重啟 各方齊聚開羅商討
以色列和哈瑪斯第1階段停火3月1日到期。埃及27日表示，以色列、卡達和美國代表團已抵達開羅，準備就以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」第2階段停火進行密集會談，調解人員希望能讓加薩走廊的以哈戰爭落幕。
★奧斯卡影帝金哈克曼逝世 參演逾80部電影、硬漢形象深植人心
好萊塢傳奇影星金哈克曼與妻子26日被發現在新墨西哥州聖塔菲郡的自家中身亡，他享壽95歲。美媒指出，金哈克曼妻子貝琪的遺體已開始腐爛，而且「臉部腫脹、手腳出現木乃伊化現象」。金哈克曼的數十年演藝生涯中，曾榮獲2座奧斯卡金像獎，1972年他先以「霹靂神探」榮登奧斯卡影帝，1993年再以「殺無赦」拿下最佳男配角獎。
★巴西發現2.37億年前爬行動物化石 有助解釋恐龍起源
巴西南大河州城市南天堂發現距今約2.37億年前中生代的新爬行動物化石，長約80公分。根據研究人員的描述，強壯的腿骨表明該物種具有非常強壯的後肢，可能用於推動快速攻擊以試圖伏擊獵物。此新物種屬原鱷龍科，古生物學家認為它在爬行動物的進化中有至關重要的地位，可能是短吻鱷、鱷魚和恐龍的相同起源。
★科學家排除小行星2024 YR4威脅 2032撞地球機率下修至0.001%
小行星2024 YR4曾被科學家認為有3.1%的機率會在在2032年撞擊地球，是現代預測紀錄上最具威脅性的太空岩石。美國國家航空暨太空總署（NASA）和歐洲太空總署（ESA）25日表示，經過兩個月觀察後，幾乎完全排除這顆小行星會對地球構成任何威脅，ESA已將機率降至0.001%，NASA也將機率降至0.0017%。
國內新聞
★中資背景貨輪涉毀台澎海纜 歐盟譴責蓄意破壞將聯合國際因應
數位發展部25日接獲中華電信通報，台澎3號海纜發生全斷障礙，海巡署獲報後以現行犯攔停中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪，押返台南安平港。26日送辦船上8名中國籍船員，南檢訊後聲押王姓船長，其他7人限制住居及出境、出海。地院27日認定王姓船長毀壞海纜，影響政府和社會運作功能，又否認犯行，裁定羈押禁見。歐盟發言人表示非常關切在台灣周邊的海底電纜損壞事件發展，強烈譴責所有蓄意破壞基礎設施的行為，並將聯合國際夥伴共同因應。
★經典賽資格賽台灣4火球男輪流飆速 擊退西班牙前進2026正賽
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）25日來到最終殊死戰，台灣隊攻勢串聯、執行戰術奏效，加上火球男莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊等人登板壓制，終場以6比3贏西班牙，前進明年經典賽。總教練曾豪駒賽後表示，感謝選手為自己和台灣棒球而拚，過程中老天有給考驗，希望累積人才庫經典賽拚出好成績。台灣隊長陳傑憲則忍不住掉淚說這次壓力比12強還要大，很感動年輕人在這麼不被看好、高壓情況下挺身而出，為台灣拿下這麼重要的門票。
★醫院壅塞 衛福部提3短期對策、2方向長期改革
台灣急診醫學會22日晚間警示，今年急診壅塞已達前所未有嚴重，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職。衛福部24日說明3大短期因應策略，醫學中心強化病床調度、加強區域醫院聯防與強化分級就醫資訊，及強化護理人力整備、研議健保調整給付2項長期改革方向。針對衛福部所提的對策，醫師工會表示，調床需要財務誘因、跨院協調名存實亡，急重症給付調整更需時間表，批評衛福部對護理人力荒反應慢一拍。
★114年學測成績出爐 數A難、4標都降 國文滿級分人數近15年最少
114學年學測成績25日出爐，數A的頂標、前標、均標、後標都比去年降1級分；各科滿級分（15級分）以英文科3874人最多，數A有1226人最少，其中國文科2738人滿級分，是近15年新低。升學輔導專家分析申請入學各校系門檻，大致與去年持平，想進入自費醫學系，預估56級分（4科）有機會。
★網購國外藍牙耳機750元審查費惹議 NCC決定停徵
民眾網購國外2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，NCC今年2月起新增每案審查費新台幣750元，引發不滿後宣布暫緩收費。行政院長卓榮泰25日表示，NCC已決定停徵。新制上路後，部分民眾已經繳費，NCC對此表示，先繳費者會退費，只是退費方式等細節還在研議。
★賴總統：228發生原因非族群衝突 政府將續推3工作
總統賴清德28日首次以總統身分出席228事件中樞紀念儀式，代表國家再度道歉。他表示將率領政府繼續三大工作，包括加速政治檔案開放，追查真相；進一步落實轉型正義；避免類似228不幸事件歷史重演。228受難者李瑞漢的孫女李慧生致詞時，提找出真相、究責、和解3大訴求，並強調228是人權問題，並非只是政治問題。前總統馬英九出席北市追思會時表示，228事件是台灣近代歷史上最令人傷痛的一頁，此不幸事件一定要徹底平反，不然台灣社會不會安定。
★卓榮泰：總預算執行困難 盼立院讓政院說明覆議理由
行政院認定今年度總預算以及財劃法部分條文修正窒礙難行，27日通過覆議提案，經總統同意後，將移請立法院覆議。政院長卓榮泰指出，最主要的窒礙難行處有3項，包含歲出刪減總數有爭議、刪減幅度與金額創歷史新高、預算凍結金額大增。卓榮泰盼立法院能讓政院充分說明覆議理由，讓覆議成立。國民黨團書記長王鴻薇表示，在野黨一定會依法審查、依法反對，這次覆議案還是會以失敗收場；民進黨立法院黨團表示，行政院提出覆議案是在合法合憲程序上進行民主救濟，黨團全力支持，覆議案讓窒礙難行的議案可以重行審視。
★四接協和電廠改建環評 歷時近7年過關
台電公司為穩定北北基供電，規劃協和發電廠燃油改燃氣，在電廠旁興建第四天然氣接收站。協和電廠更新改建計畫自民國107年確認進入二階環評，歷經6次初審會議，26日送環評大會審查。經環委討論民眾所提供台電土壤污染事證後，要求台電積極處理，建議本案補正後通過。
★機內禁行動電源華航跟進 星宇虎航等6家國籍航空3/1起全程禁用
長榮航空25日宣布，3月1日起，所有航班全程禁用行動電源，華航原本採柔性做法，建議旅客在機上不要使用行動電源，26日表示跟進。星宇航空與台灣虎航原本就已禁止旅客於機上用行動電源，3月1日起，6家航空公司都規定機上禁用行動電源。
★陳偉殷宣布退休告別20年職業生涯：誠實面對不再是巔峰的自己
39歲投手陳偉殷26日透過社群發文跟投手丘說再見，直言要誠實地面對不再是巔峰的自己，他寫道20年職業生涯全力以赴，謝謝棒球，讓一個來自高雄鄉下的孩子有機會站上世界舞台。回顧陳偉殷20年的職棒生涯，從2004年加盟日職中日龍隊開始，一路投到美國大聯盟，先後效力金鶯隊、馬林魚隊、水手隊，創下許多「台灣第一人」紀錄。
- 0223-0301一週大事2025/03/01 13:27
- 2025/02/22 10:42
- 2025/02/15 13:52
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