0209-0215一週大事

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一週大事關注焦點：川普關稅戰／俄烏戰爭有望終止？／法印打造貿易走廊／日2大車廠合併破局／台中新光三越氣爆／勇鷹高教機墜機／全台罷免潮／亞冬運首次摘銅

國際新聞

★川普加徵鋼鋁關稅再課對等關稅 盟友對手無一倖免

美國總統川普10日宣布對外國銷美鋼鋁課25%關稅，將於3月12日生效。此舉能振奮美國國內金屬製造商，但會損害美國其他產業，且恐點燃綿延多條戰線的全球貿易戰。13日再祭出對等關稅，對象為每個向美國進口商品課徵關稅的國家，且與各國對美國徵收的稅率相符。最新一步則是在14日，川普簽署行政命令，稱最快會在4月2日針對汽車徵收關稅。

★川普承諾讓烏克蘭參與停戰和談 盼與俄中談削減軍費

美國有意推動終止俄烏戰爭，總統川普本週分別與俄烏雙方通話。川普表示，將在沙烏地阿拉伯與俄羅斯總統蒲亭會晤，在與俄羅斯進行俄烏戰爭和談期間，談判桌上會有烏克蘭的位子。另外他還提到想跟俄、中兩國談判共同削減軍事支出。

★法國印度聯手打造4800公里海陸走廊 抗衡中國一帶一路

法國總統馬克宏與印度總理莫迪12日參訪馬賽，兩人宣布，聯手打造「印度-中東-歐洲經濟走廊」將為合作優先要務，透過海、陸運輸商品與能源，抗衡中國一帶一路影響力。龐大的「印度-中東-歐洲經濟走廊」最初公開於2023年新德里舉辦的20國集團（G20）峰會上，該計畫希望建設不同於蘇伊士運河的貿易路線，以避免葉門激進團體「青年運動」叛軍的攻擊騷擾。

★哈瑪斯承諾遵守停火協議 2/15如期釋放人質

哈瑪斯指控以色列違反加薩走廊停火協議、揚言15日不會釋放人質之後，讓雙方的停火協議陷入不確定的處境，使得此一協議面臨生效以來的最嚴重危機。美國總統川普也警告若哈瑪斯不釋放「所有」的人質，「地獄」將降臨。哈瑪斯13日給予承諾，將會遵守與以色列的停火協議，並依原定計畫釋放以色列人質。

★Nissan不願成Honda子公司 日本2大車廠合併案破局

日本2大車廠本田（Honda）和日產（Nissan）13日發布聯合聲明，證實雙方已取消去年12月宣布的合併談判。意味這項原本可產生世界第3大車廠的整合計畫胎死腹中。根據日本媒體報導，雙方談判之所以破局，因為本田提議讓日產成為旗下子公司，而非按照去年12月宣布的計畫，讓雙方整合後同屬1個新的控股公司。

★泰國對緬甸斷電斷網打擊詐騙集團 緬方陸續釋放受害者

中國演員王星1月初遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐到緬甸的詐騙園區，相關新聞重挫泰國形象同時也衝擊泰國旅遊市場。泰國政府採取多項措施，包括2月初開始中斷和泰國接壤的緬甸邊境部分地區的電力、網路和燃油供應，以打擊緬甸境內的詐騙集團。與泰國接壤的緬甸克倫邦民族軍陸續向泰方表達已破獲詐騙集團，並且願意釋放被害者，向泰方尋求協助。

★阿塞德政權垮台 敘利亞政治過渡獲得近20國允諾支持

敘利亞前總統巴夏爾．阿塞德去年12月政權垮台後，以臨時領袖夏拉為首的敘利亞新政府，試圖向國際社會保證他們已跟過去一刀兩斷，並表示會尊重少數族群的權利。12日在巴黎一場國際會議接近尾聲時，包含西方列國和中東主要國家在內約20國矢言為敘利亞的脆弱政治過渡提供支持。

★宏都拉斯11月底大選 多位在野參選人支持與台灣復交

宏都拉斯今年11月底將舉行總統大選，主要在野黨參選人日前發表政見，不約而同強調台灣是重要的盟友，支持與台灣恢復外交關係，並且與中國斷交。宏都拉斯現任總統秀瑪菈．卡斯楚於2023年3月宣布與台灣斷交，並與中國建交。但近2年來宏都拉斯不僅成為中國貿易傾銷的受害者，雙方談判簽署的FTA也遭到中國刻意拖延卡關，宏國各項產業均受到嚴重衝擊。

★全球收入最高百大運動員 C羅蟬聯榜首、女性全落榜

體育新聞網站Sportico公布2024年全球收入最高百大運動員名單，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度蟬聯榜首，但女性運動員全數落榜。年收入最高的女性運動員是美國網球新星高夫，她的收入還差逾700萬美元才能擠進百大。

★羅浮宮為蒙娜麗莎設600坪專屬展廳 藝術界批無法改善參觀品質

羅浮宮鎮館之寶「蒙娜麗莎」幾乎成為每位遊客造訪羅浮宮的首要目標。然而，每人平均僅有33秒的時間欣賞，使得「蒙娜麗莎」在2024年被優惠網站評為「世界上最令人失望的傑作」。日前在法國總統馬克宏日前宣布的「羅浮宮新文藝復興計畫」下，將於2031年獨立移至高達600坪的專屬新展廳。藝術界質疑未來的參觀品質，媒體評論羅浮宮的博物館教育責任。

「羅浮宮新文藝復興計畫」預計2031年將名畫「蒙娜麗莎」移至專屬新展廳。圖為人潮擁擠的眾國廳，每天約有兩萬人造訪，一瞥「蒙娜麗莎」真面目。中央社記者李若韻巴黎攝 114年2月12日

國內新聞

★台中新光三越爆炸4死多人受傷 消防局初判瓦斯氣爆釀禍

新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成4人死亡、多人受傷，其中澳門遊客一家7人路過遭波及，阿公及阿嬤死亡、2歲女童重傷。市長盧秀燕要求新光三越無限期停業，待檢查安全無虞後才能復業。對於氣爆發生原因，消防局指出，初步了解現場沒有易爆炸物，沒有粉塵爆炸，現場是使用欣中天然瓦斯，但欣中公司有聲明已在前兩天將瓦斯表拆除；至於發生原因，初步研判是瓦斯氣爆，但瓦斯來源還要由檢察官調查釐清。警方下午已通知在場施工5名工人，以證人身分到案詢問，全案檢警正持續蒐證釐清。

新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成4死多人受傷。中央社記者蘇木春攝 114年2月13日

★勇鷹高教機台東外海墜機 飛行員林瑋跳傘獲救

台東1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘逃生，空軍啟動搜救任務，飛行員已獲救，並送至台東馬偕醫院治療，軍方人士表示，送醫飛行員身體狀況穩定。空軍司令部說明，駕駛勇鷹高教機的飛行員為少校訓練官林瑋，空軍官校102年班，15日執行一批2架次的基本航線投彈的飛行科目訓練，擔任長機單人操作，在飛機起飛後，雙發動機失效，林瑋跳傘逃生。在空僚機發現立即通報緊急救援，救護隊直升機獲報，趕往現場救援吊掛，飛行員林瑋安全獲救。

1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘（右上方）。海面水痕（紅圈處）為墜機位置。（民眾提供）

★總統召集五院會商國政獲3共識 將建立溝通平台與合作機制

總統賴清德10日召集五院在總統府會商國政，總統府秘書長潘孟安會後宣讀3個共同目標，包括建立更密切的溝通平台與合作機制、對外以國防、外交為重中之重以及對內以經濟、民生為優先中的優先，呼籲五院須合作團結。各院談及總預算被刪凍造成窒礙難行，行政院長卓榮泰說，目前政院只能被動提出覆議；立法院長韓國瑜希望政院不要提出覆議，用追加減方式處理；總統則請卓榮泰、韓國瑜協調後續解套因應方式。

★全台掀罷免朝 中選會至13日累計收51案

全國掀起罷免潮，罷免國民黨立委陳超明、邱鎮軍與罷免民進黨立委黃捷、許智傑的團體13日都赴中選會送交提議書。中選會說，截至13日共收到54件罷免案送件，其中51案為立委、1案為市縣長罷免案、2案為縣議員罷免案。

★財政部上修113年總稅收 超出預算數5283億元創新高

財政部上修113年全國總稅收實徵淨額，加計遞延入帳稅款後，達3兆7619億元，較112年增加8.8%，高出預算數5283億元、創新高，連續4年超過預算目標。此外，今年1月稅收實徵淨額創歷年同月新高稅目，包含綜所稅、營業稅、印花稅。財政部指出，綜所稅1月實徵480億元、年增15%，主因盈餘分配所得、薪資所得及利息所得扣繳稅款俱增所致。

★賴總統：擴大對美投資採購 提全球半導體民主供應鏈倡議

美國總統川普宣布對等關稅政策，點名台灣搶走美國晶片生意，影響台積電股價下跌。總統賴清德於國安會議上強調台灣是全球供應鏈「棋手」而非「棋子」，將持續展現自我防衛決心，深化台美安全合作。賴總統也表示，政府將優先推動三大工作：提升國防預算至GDP3%以上、推動國安法制改革防制中國統戰滲透、強化高科技產業布局。

★台積電首次美國董事會達7決議 增資子公司TSMC Global

在美國總統川普揚言對晶片課徵關稅當下，台積電首度赴美國亞利桑那州廠召開董事會，達成7項決議，包括核准2024年財報、第4季現金股利、員工業績獎金與酬勞、資本預算、增資子公司TSMC Global、召集股東會以及人事案，並無外界關注的擴大美國投資案。

★亞冬運陳映竹競速滑冰摘銅 台灣史上首面獎牌

台灣滑冰女將陳映竹，8日在2025哈爾濱亞洲冬季運動會女子競速滑冰100公尺項目，以10秒51成績拿下銅牌，也是台灣在亞冬運首面獎牌。陳映竹賽後表示一度不敢置信，她透露，看了大螢幕好幾眼，最後才相信是事實，雖然當下沒有哭，但心裡很激動，不僅離夢想更進一步，也證明當初決定是對的。陳映竹過去主戰場在滑輪溜冰，曾在世錦賽拿下6面獎牌，但因奧運沒有滑輪項目，懷抱著奧運夢的她，決定先調整目標順序，自2023年起轉往滑冰，並堅定朝自己的目標邁進。

★林家正與運動家簽約獲邀大聯盟春訓 辭退WBCQ台灣隊

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊36人集訓名單中本來有捕手林家正，不過他11日宣布，已經與美職運動家隊簽約並受邀大聯盟春訓，因此辭退台灣隊。他發文感謝全台灣球迷，「因為有你們的支持與相挺，去年12強最後得以成功拿下冠軍，希望你們能夠如同替國家隊加油一樣的繼續替我加油，我也會懷抱著各位的期許繼續不放棄的努力下去，我以身為Team Taiwan的一份子感到驕傲」。

★李安獲頒導演工會終身成就獎 喊「我生長在台灣」贏熱烈掌聲

美國導演工會獎舉行頒獎典禮，台灣導演李安獲頒終身成就獎。終身成就獎是頒給在劇情片導演領域取得卓越成就的導演，為美國導演工會最高榮譽。獲獎者由現任及歷任工會主席共同選出。李安發表感言時提到「我生長在台灣，如今站上這個舞台，就像是實現了美國夢」。