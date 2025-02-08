0202-0208一週大事

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一週大事焦點：巴拿馬退出一帶一路／川普提接管加薩／瑞典校園槍擊案／多國封殺DeepSeek／高雄連環殺人分屍案／大S驟逝民眾搶打流感疫苗／台鐵票價擬調漲

國際新聞

★和中國劃清界線 巴拿馬總統宣布退出一帶一路

美國國務卿盧比歐2日上午與巴拿馬總統穆里諾展開長達兩小時的會談，鎖定中國和巴拿馬的關係，以及對美國的影響。穆里諾會後立即做出重大政策改變，宣布不續簽、退出中國的「一帶一路」；穆里諾6日表示，巴拿馬駐中大使館已經正式通知北京，巴拿馬退出中國「一帶一路」基礎建設計畫的決定。

★川普新關稅生效中國回擊 兩大經濟體貿易戰升溫

美國對中國進口產品加徵10%關稅措施4日生效，總統川普課徵懲罰性關稅的理由之一，是認為中國未阻止非法毒品流入美國。川普3日在最後一刻將對墨西哥與加拿大課徵25%關稅暫緩30天實施，以換取加墨兩國在邊境和犯罪執法上讓步，但中國未獲類似寬限期。中國隨後也宣布10日起對美國部分產品加徵10%至15%的關稅，世界兩大經濟體之間新一波貿易戰正在升溫。

★川普提接管加薩遭批種族主義 哈瑪斯稱恐引爆區域衝突

美國總統川普4日在白宮結束與以色列總理尼坦雅胡的會談後宣布，將在巴勒斯坦人移出加薩走廊後「接管」這個飽受戰爭蹂躪的地區、開發當地經濟，此番言論一出引發爭議。哈瑪斯拒絕川普提出的計畫，並稱之為「種族主義」；聯合國更出言告誡別在巴勒斯坦施行「種族清洗」。美國國務卿盧比歐5日澄清，川普只是希望巴勒斯坦人在加薩重建期間暫時離開。

圖為一名巴勒斯坦男子4日在加薩南部看著被摧毀的建築物廢墟。（路透社）

★DeepSeek安全疑慮未除 台澳韓等多國封殺

中國人工智慧聊天機器人DeepSeek撼動全球產業，導致美國科技股市值一夜蒸發數千億美元。但為防止敏感資訊外洩，義大利率先採取行動，對DeepSeek展開調查，並下令限制DeepSeek取用義國用戶個資；台灣、澳州、韓國也陸續下令，禁止公務員或關鍵設施員工或軍用和公務電腦使用DeepSeek；美國議員也提出「政府裝置禁用DeepSeek法案」。

★瑞典成人校園中心槍擊案11人喪生 35歲凶嫌生前無業獨居

瑞典中部奧勒布羅市的一所成人學校Campus Risbergska 4日發生槍擊案，11人喪生，包括犯案的槍手，是瑞典史上最慘重的槍擊事件；媒體報導，凶嫌為35歲的瑞典籍男子，生前多年獨自生活，沒有工作也沒有社交圈。

瑞典中部奧勒布羅市1所學校4日發生槍擊，包括犯案槍手在內，造成共11人喪生。（路透社）

★英國將禁AI生成性虐兒童圖像成全球首例 違者最高判5年

英國政府1日宣布，將立法明定生成性虐兒童圖像的人工智慧（AI）工具違法，成為全球第一個將相關舉動列為違法國家。此外，持有教授如何使用AI對兒童進行性虐的AI「戀童癖手冊」也將觸法，最高可判處3年，而「經營專為戀童癖者設計的網站，分享惡劣的兒童性虐內容或誘騙兒童建議的掠奪者」，最高可判10年。

★泰國女子遭中國犯罪集團騙至喬治亞 上百受害者每月被迫取卵

泰國民間婦女權益機構3日召開記者會，揭露上百女性受害人因看到臉書上的代理孕母廣告，應徵後遭中國犯罪集團騙到喬治亞，每個月被迫取卵，推測卵子可能被賣到其他國家用於製造試管嬰兒；受害女子想回家，但沒錢付贖金只能留下，目前仍有上百人困在喬治亞。機構創辦人呼籲泰國政府尋求中國協助，打擊這些犯罪集團。

★比利時5黨達聯合執政協議 選後8個月終有新政府

比利時終於不再創下新政府難產的世界紀錄。國會改選後歷經8個月，5個政黨達成聯合執政協議，將由荷語區民族主義政黨領導人德威弗擔任總理，推動加稅、減福利、收緊移民、重返核電等新政。

★入冬最強寒流襲日本 大雪釀1死26傷、金閣寺現雪化妝

日本受本季入冬以來最強寒流影響，4日開始降大雪，根據官方統計，截至8日上午10時止，共造成1死26傷，並對陸空交通帶來影響，有車輛受困雪中，車陣長度綿延約5公里，部分地區的新幹線也受到影響而停駛。至於平常很少下雪的京都金閣寺，則出現「雪化妝」美景。

寒流襲日本，8日新潟市車輛和行人在大雪中前進。（共同社）

★科學家發現人腦中塑膠微粒越來越多 中風心臟病可能有關聯

美國最新研究分析1997年到2024年數十起屍檢結果，人腦組織中的塑膠微粒和奈米塑膠呈現增多趨勢。研究人員還在肝臟和腎臟樣本中發現細小粒子，血液、精液、母乳、胎盤和骨髓裡也有，汙染遍布人體。這種汙染對健康的影響還不明確，但評估與中風和心臟病有關。

國內新聞

★高雄連環殺人分屍案 73歲張嫌涉連續殺害3婦

高雄發生連環殺人分屍案，3名7旬婦人遇害，警方已透過科技偵查手段比對張姓嫌犯住處房間、浴室牆上的噴濺血跡，發現3組女性DNA，並查出依序應是張嫌嫂嫂黃姓婦人、張婦、冠夫姓趙婦先後遇害，但至今除了在前鎮河撈到趙婦部分屍塊，另2名受害者卻彷彿人間蒸發，且張嫌作案凶器至今也下落不明。警方依據相關跡證初判張嫌為獨自作案，但其犯案動機為何仍待釐清。

高雄發生7旬婦人連環分屍案，警方整理時間序發現張嫌（左）殺害嫂嫂後，隔1個多月以同手法殺害左營張姓婦人（右）分屍，全程不到4小時。圖為2人1月17日準備進入張嫌住處畫面。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 114年2月8日

★中選會：罷免送件數達35案 其中32案為立委

罷免提案陸續增加，中選會7日表示，截至傍晚5時為止，收到的罷免案送件數為35案，其中32案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案。此外，日前有花蓮民眾指戶政人員登門詢問罷免立委單是否本人簽署，引發「查水表」爭議。中選會指出，戶政機關對地方選委會依法協查罷免提議名冊的法定權責範疇，並不及於查詢單的協處事宜。

★大S驟逝民眾搶打流感疫苗 疾管署：公費疫苗增購10萬劑供高風險者接種

藝人大S春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎在日本過世，享年48歲。醫師提醒，流感症狀與一般感冒不同，青壯年最擔心併發心肌炎、病毒性敗血症或病毒性肺炎，嚴重恐造成「白肺」。不少民眾憂心流感搶打疫苗，衛福部疾管署6日表示，再增購10萬劑流感疫苗，最快20日起提供幼兒及65歲以上等11類高風險對象優先接種。

圖為2006年大S在金馬獎星光大道留影。（中央社檔案照片）

★卓榮泰：公務機關全面禁用DeepSeek AI服務

DeepSeek AI被指有資安疑慮，行政院長卓榮泰3日表示，使用其服務所衍生資料上傳中國的資安風險，目前尚未釐清也並未排除，甚至有違反個人資料保護、侵害個人隱私等疑慮，基於防範公務機關內部資訊等考量，公務機關全面禁用DeepSeek AI服務，以確保國家資通安全。行政院政務委員吳誠文則建議，學術研究用途也應下載後斷網使用較安全。

★強化戰力 1年期義務役新訓增無人機、刺針飛彈操作課程

國防部去年元月恢復1年期義務役，根據行政院報告顯示，因去年成效佳，規劃今年起入伍新兵，將在8週入伍訓時增加手槍、機槍實彈射擊，並接受無人機、反裝甲火箭以及「人攜式刺針飛彈」操作等課程，強化戰力。

★新埔遠東化纖廠氣爆2死19傷 職安署勒令停工

新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維總廠氣爆事故造成2死19傷，勞動部職業安全衛生署6日說，為避免災害擴大，已依法勒令停工。消防局說，不排除因高壓管線洩漏熱煤油，遇到熱源爆炸起火，現場燃燒面積1000平方公尺、財損約1500萬元。該廠2019年至今發生5次火警，甚至常飄出惡臭造成空污，附近居民都很恐慌，認為是「不定時炸彈」。

★台鐵票價擬調漲26.8% 交通部：有機會上半年上路

台鐵票價30年未調整，台鐵統計，實際虧損新台幣137.9億元，史上最高。台鐵說，票箱收入受花蓮地震影響未達預期，又新增職工福利金，且票價長期未調整，擴大虧損。台鐵董事會5日通過票價調整方案，最低平均票價調幅26.8%，採遞遠遞減票價策略，也就是短途漲較多，長途漲較少。以北高自強號為例，估漲至新台幣975元。交通部長陳世凱說，這個月就會啟動費率審議委員會，新票價有機會上半年上路。另外因持續推廣TPASS政策等，台鐵表示短程通勤、通學旅客將不受影響。另外貨運運價也會調漲、調幅117%，台鐵整體收入在票價調整1年後可增加新台幣54.73億元，預估117年轉虧為盈。

★毛畯珅幼兒園性侵案監院糾正北市府 揭未入園稽查追蹤列管等7斷點

監察院調查台北市私立培諾米達幼兒園教保員毛畯珅性侵幼兒案發現，台北市政府2022年首次獲報後，未依法落實行政調查及追蹤列管，造成7大斷點；因此糾正台北市政府，並請北市府議處教育局及社會局主管人員。

★辜嚴倬雲辭世享壽105歲 與辜振甫世家聯姻建立台灣水泥王國

台泥榮譽董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲4日辭世，享嵩壽105歲。辜嚴倬雲1920年生於福建福州，1948年嫁給鹿港紅頂商人辜振甫，兩人半個多世紀相知相惜，伉儷情深。後來辜振甫執掌台泥，擴大發展為和信集團，如今以台泥為首，版圖橫跨水泥、環保、觀光、能源，與台灣經濟發展密不可分。生性活潑的辜嚴倬雲早年活躍於政商界，多次陪同辜振甫出席兩岸交流活動，包括1993年及1998年的「辜汪會談」。辜振甫辭世後，許多公益活動場合總見得到辜嚴倬雲身影，不僅熱心公益也重視教育。

★林昀儒高承睿WTT大滿貫賽奪亞軍 創台灣男雙最佳成績

台灣男雙新組合林昀儒與高承睿首度在WTT新加坡大滿貫賽男雙項目攜手合作，8日在決賽以0比3敗給中國組合王楚欽與林詩棟，以亞軍作收，仍締造台灣男雙歷史新猷。