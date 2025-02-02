比利時5黨達聯合執政協議 選後8個月終有新政府

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（中央社記者田習如布魯塞爾1日專電）比利時終於不再創下新政府難產的世界紀錄。國會改選後歷經8個月，5個政黨達成聯合執政協議，將由荷語區民族主義政黨領導人德威弗擔任總理，推動加稅、減福利、收緊移民、重返核電等新政。

多黨制且多語區制的比利時，曾2度創下新政府組閣協商期超過一年的世界紀錄，去年6月聯邦議會改選後，由獲得最多選票（16.7%）的荷語區新法蘭德斯聯盟（N-VA）黨魁德威弗（Bart De Wever）領銜與他黨尋求合作，但仍數度卡關。

還好這次組閣談判期只寫下比利時本身第3長的紀錄，德威弗在1月31日晚間向國王菲力普（King Philippe）報告完成協商的好消息。

新法蘭德斯聯盟將與同屬荷語區中間偏右的基督教民主黨（CD&V）、法語區中間偏右的改革行動黨（MR）和中間派的參與黨（Les Engagés）、中間偏左的荷語區社會黨（Vooruit）聯合執政。由於各黨代表色與美國亞歷桑納州（Arizona）的州旗顏色相同，因此新政府的暱稱就叫「亞歷桑納」。

據比利時通訊社（Belga）報導，聯合執政協議的新政共識包括課徵10%的資本利得稅、失業金領取期間縮短到2年、提早退休將減少福利而延退者將有紅利、新公民資格須通過國家考試、難民收容期前5年享有的社會福利將受限。

此外，聯合政府也決定改變前政府的核電退場政策，服役期最短的兩座核電廠將持續運作到2045年，並將投資發展新核能科技。

財政赤字和複雜多層的政治體制，向來是比利時政府效能的兩大痛點，這次聯合執政協商也同意在2029年之前廢除聯邦參議院（Senate）。

比利時通訊社指出，5黨協商尚未達成共識的議題，包括同意晚期失智症者安樂死、延長合法墮胎期，將待新政府上路後繼續討論。

德威弗將是比利時首位荷語區民族主義政黨出身的總理，他長期批評財政較寬裕的荷語區分給了法語區太多錢，主張推動邦聯制，讓荷語區和法語區政府享有更高自治權、中央政府成為權力鬆散的聯邦。因此他未來執政會否引起法語區的不安和爭議，也成比利時媒體關注點。

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至於即將交棒的現任總理德克魯（Alexander De Croo），據比利時通訊社報導，未滿50歲的他不像歐洲國家領導人常見的出任歐洲聯盟（EU）或其他國際組織職位，而將回到家鄉布拉克爾（Brakel）擔任市長。

比利時2次組閣最長的世界紀錄，包括即將卸任的看守內閣，是從2018年12月時任聯合政府宣布解散後過了652天才由7個政黨組成；2010年國會改選後，也長達540天才協商完成跨黨派組閣。（編輯：陳慧萍）1140202