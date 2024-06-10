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出口民調：極右派德法大有斬獲 歐洲議會現右傾跡象
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比利時三合一大選：整體偏右但極右派未如預期大勝

2024/6/10 05:08
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（中央社記者田習如布魯塞爾9日專電）比利時今天同步舉行歐盟、全國和地方3場大選投票，初步顯示中間偏右政黨勝出，與選前民調顯示荷語區極右黨大勝、法語區左派大勝的預測不同，但組成下一屆聯邦政府恐怕還要協商好幾個月。

比利時通訊社（Belga）在選前一篇報導指出這3場選舉對比利時的意義。首先，比利時在歐洲議會可選出22席議員，雖然今年大選焦點都在國內事務，但極右派要求限縮移民、右派要求強化企業全球競爭力、左派標舉氣候和社會政策優先，歐盟新權力結構將影響這些議題的方向。

聯邦議會選舉後，多黨制的比利時又將組成新的聯合政府，曾寫下兩次聯合執政協商期超過1年紀錄的比利時，這次組閣各界預期也要等上好幾個月。

比利時通訊社指出聯邦層級的3大問題：破碎的稅務系統、過時的社會經濟系統、脆弱的公共財政。這些都是老問題，不過下屆歐盟很可能將重新嚴管各國債務，比利時將面臨龐大壓力。

「6次國政改革使比利時轉型為一個無效率的國家，決策難以帶來真正影響力」，比利時通訊社分析，聯邦政府背負國債，但地區政府擁有最多財政收入，幾次改革將執政權力打散在多個政治層級，而每一層政府又有不同的多黨聯合執政組合。

比利時在聯邦之下有3個地區政府和3個語言社群政府，各有不同地方議會，結構複雜。

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這次選前民調本顯示荷語區（Flanders，譯為弗拉芒區或法蘭德斯區）極右派的弗拉芒利益黨（Vlaams Belang）將獲最多票，結果9日晚間比利時通訊社報導，右派的新法蘭德斯聯盟（N-VA）仍將維持最大黨地位。

法語區和布魯塞爾首都區則都是自由派的改革行動黨（MR）勝過左派社會黨（PS）。換言之，地方政府都將由右派政黨主導，中央政府則看政黨結盟結果而定。（編輯：何宏儒）1130609

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