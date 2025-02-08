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高雄連環分屍案張嫌3個月奪3命 左營婦進屋不到4小時遇害
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高雄連環分屍案張嫌3個月奪3命 左營婦進屋不到4小時遇害

2025/2/8 11:42（2/8 12:58 更新）
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高雄發生7旬婦人連環分屍案，警方整理時間序發現張嫌（左）殺害嫂嫂後，隔1個多月以同手法殺害左營張姓婦人（右）分屍，全程不到4小時。圖為2人1月17日準備進入張嫌住處畫面。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 114年2月8日
高雄發生7旬婦人連環分屍案，警方整理時間序發現張嫌（左）殺害嫂嫂後，隔1個多月以同手法殺害左營張姓婦人（右）分屍，全程不到4小時。圖為2人1月17日準備進入張嫌住處畫面。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 114年2月8日
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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄發生7旬婦人連環分屍案，警方整理時間序發現張嫌殺害嫂嫂後，隔1個多月以同手法殺害左營張姓婦人分屍，全程不到4小時，凶殘手段又更精進。警方今天上午持續打撈遺體中。

這起震驚社會的驚悚連環殺人分屍案曝光後，警方雖已透過科技偵查手段比對張嫌住處房間、浴室牆上的噴濺血跡，發現3組女性DNA，並查出依序應是張嫌嫂嫂黃姓婦人、張婦、冠夫姓趙婦先後遇害，但至今除了撈到趙婦部分屍塊，另2名受害者卻彷彿人間蒸發，且張嫌作案凶器至今也下落不明。

高雄市政府警察局自5日命案爆發起持續和民間水下作業專家合作，沿張嫌棄屍地點的前鎮運河往出海口打撈，昨天下午終於又撈出約10公分人體手掌組織，但因腫脹發白難以辨識，目前仍在透過專業鑑識釐清身分。今天上午9時起也仍持續作業，希望能找到更多此案相關跡證。

此外，警方也在其前鎮區住處搜出幾件女性內衣物，以及近期受害的趙婦衣物，但搜出的女性內衣是否與分屍案或犯案動機有關，仍待持續調查釐清。

這起命案為有多項刑案前科的73歲張嫌犯下，他曾因案被軍事法庭重判無期徒刑，假釋出獄後原與嫂嫂和兄長同住在前鎮區一處公寓2樓，但去年兄長過世後，張嫌嫂嫂75歲黃婦便將房子讓出，僅偶爾才會返回。家人去年11月27日聯繫不上黃婦後，12月15日報案失蹤，但黃婦卻就此人間蒸發。

警方經馬不停蹄調閱監視器畫面，發現黃婦去年11月29日中午12時許進入前鎮區公寓後，之後就未再出門，但張嫌卻在隔天凌晨3時許陸續持提袋騎腳踏車出門，回來時袋子就已空掉。

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高雄左營警方今年1月27日也接獲通報75歲張婦失蹤，經調閱監視器發現張婦1月17日先出現於三民公園，再與張嫌共同出現於前鎮區，並在當天下午4時30分進入張嫌住處後便無外出，且張嫌當晚8時5分就有持提袋外出丟東西畫面，顯示張婦可能剛進屋內就慘遭殺害分屍，也代表張嫌犯案手法又更熟練。

全案直至楠梓區冠夫姓71歲趙婦2月2日下午騎車載張嫌前往對方住處後失蹤，警方調閱監視器畫面發現張嫌隔天上午12度外出，且其中5次外出均持袋子騎車前往前鎮河丟東西，之後拿空袋子返家。經抽絲剝繭追查發現趙婦遭張嫌殺害分屍丟河，循線追查才發現先前消失的張婦和黃婦也慘遭毒手。（編輯：謝雅竹）1140208

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