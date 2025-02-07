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高雄分屍案又找到斷肢、身分待鑑識 73歲張嫌涉連續殺害3婦

2025/2/7 20:07（2/7 20:27 更新）
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高雄市驚傳連環分屍案，已知3名7旬婦人慘遭殺害棄屍。警方發現張姓嫌犯都會先邀請受害者到住處，殺人後再分屍丟棄，手法如出一轍。圖為監視器畫面拍下張嫌犯案後疑似外出棄屍情形。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 114年2月7日
高雄市驚傳連環分屍案，已知3名7旬婦人慘遭殺害棄屍。警方發現張姓嫌犯都會先邀請受害者到住處，殺人後再分屍丟棄，手法如出一轍。圖為監視器畫面拍下張嫌犯案後疑似外出棄屍情形。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 114年2月7日
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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄發生3名7旬婦人連環分屍案，警方原本僅在棄屍地點打撈到趙姓婦人屍塊，以及採驗到另2名受害婦人血跡。但今天下午又撈到約10公分斷肢，詳細身分待鑑定比對。

高雄市警察局自昨天命案爆發起，持續和民間水下作業專家合作，沿張姓犯嫌棄屍地點的前鎮運河搜索，先打撈到趙姓婦人屍塊，並透過DNA鑑定確認身分。今天發現有張姓、黃姓婦人受害後持續打撈，但直到下午才有所獲，撈出約10公分人體手掌組織。

不過，因斷肢已被水泡到腫脹發白難以辨識，一時無法看出確切形狀。至於斷肢是屬於趙婦部分遺體，還是其餘2名受害婦人，仍有待後續DNA專業鑑定比對。

這起命案為有多項刑案前科的73歲張嫌犯下，他曾因案被軍事法庭重判無期徒刑，假釋出獄後原與嫂嫂和兄長同住在前鎮區一處公寓2樓，但去年兄長過世後，張嫌嫂嫂75歲黃婦便將房子讓出，搬到楠梓區與兒子同住，僅偶爾才會返家。家人去年11月27日聯繫不上黃婦後，12月15日報案失蹤，但黃婦卻就此人間蒸發。

警方經調閱監視器畫面，發現黃婦去年11月29日中午12時許進入前鎮區公寓後，之後就未再出門，但張嫌卻在隔天凌晨3時許陸續持提袋騎腳踏車出門，回來時袋子就已空掉。

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高雄左營警方今年1月27日也接獲通報75歲張婦失蹤，經調閱監視器發現張婦1月17日先出現於三民公園，再與張嫌共同出現於前鎮區，並在當天下午進入張嫌住處後便無外出，且張嫌當晚就有持提袋外出丟東西畫面，疑似犯案手法又更熟練。

全案直到楠梓區冠夫姓71歲趙婦2月2日下午騎車載張嫌前往對方住處後失蹤，警方調閱監視器畫面發現張嫌隔天上午12度外出，且其中5次外出均持袋子騎車前往前鎮河丟東西，之後拿空袋子返家。經抽絲剝繭追查發現趙婦遭張嫌殺害分屍丟河，循線追查才發現先前消失的張婦和黃婦也慘遭毒手。（編輯：郭諭儒）1140207

#張嫌
#高雄市
#楠梓區
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