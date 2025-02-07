高雄連環殺人分屍案 第3受害者確認為嫌犯嫂嫂

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄發生恐怖連環殺人分屍案，警方在嫌犯住處採證3組不同女性DNA，今天確認受害人身分，包含最早失蹤的張姓嫌犯嫂嫂黃姓婦人、左營失蹤張姓婦人、冠夫姓趙姓婦人，擴大釐清中。

對於這起震驚社會連環分屍案，高雄市警察局長林炎田下午在刑警大隊主持記者會表示，稍早經鑑識中心比對73歲張嫌前鎮區住處，一間房間內有3組女性血跡DNA，除了已確定身分的為71歲楠梓趙姓和75歲左營張姓婦人、另一組DNA則已聯繫到張嫌嫂嫂家屬採驗DNA，經旁系親屬比對，幾乎可確定受害者為75歲張嫌嫂嫂黃婦。

林炎田說，目前全案除了已打撈到的趙婦屍塊，另2名受害者幾乎人間蒸發，僅有血跡可供DNA鑑定比對身分。警方依據相關跡證初判張嫌為獨自作案，但其犯案動機為何，以及行凶刀器下落等案情疑點，仍有待檢警後續借提釐清。

全案起於，家住楠梓區趙婦2日下午騎車載張嫌前往對方住處後失蹤，警方調閱監視器畫面發現張嫌隔天上午12度外出，且其中5次外出均持袋子騎車前往前鎮河丟東西，之後拿空袋子返家。經抽絲剝繭追查發現趙婦遭張嫌殺害分屍丟河，全案因此曝光。

左營警方發現此案後全面清查失蹤人口，並聯想到1月27日被通報失蹤的張婦，經與楠梓警方交換情資，調閱監視器發現張婦1月17日先出現於三民公園，再與張嫌共同出現於前鎮區，並在當天下午進入張嫌住處後便無外出，懷疑可能也遭遇不測。

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此外，警方為追查張嫌交友關係等釐清犯案動機，經逐步清點周邊親友，發現張嫌嫂嫂黃婦去年12月15日就已被家人通報失蹤，雖未看到黃婦出入前鎮區住處的畫面，但也被懷疑與此案有關，依目前採集到的3名女性血跡DNA，時間序上認定為第1名受害者。

檢警調查，張嫌獨居在前鎮區一處公寓2樓，檢警在其中一間房間採集到3名女性血跡DNA處，同時也是張嫌平時睡覺休息的地方，但奇怪的是，屋內並無切割或絞碎器具刀械，也僅搜出新台幣3萬多元現金，甚至受害者家屬至今也未提及財損部分，詳細犯罪動機仍待持續追查。（編輯：郭諭儒）1140207