菲律賓男移工涉殺女友分屍 桃園地院判無期徒刑

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（中央社記者葉臻桃園19日電）菲律賓籍30歲男移工馬克去年殺害同居的同鄉移工女友並分屍。桃園地方法院今天依殺人罪判處馬克無期徒刑、褫奪公權終身，並於執行完畢或赦免後驅逐出境，全案可上訴。

馬克（VELASCO MARK DAVE）去年在桃園市中壢區租屋處與女友蜜雀兒（RED MICHELLE SELDA）吵架後，將對方殺害、分屍，還偷走對方的皮夾和手機。桃園地檢署9月間依涉犯家庭暴力之殺人罪、毀壞屍體等罪起訴馬克。

桃園地方法院國民法官法庭審理時認為，馬克僅因感情糾紛即下手剝奪蜜雀兒的生命權，犯罪所生損害極大，且手段冷血殘酷，犯後雖始終坦承犯行，但至今未與蜜雀兒家屬達成和解，也未見有何悔意。

法官參酌蜜雀兒家屬的量刑意見，以及量刑前社會調查鑑定報告書，認馬克有低度的矯正教化可能、低度再社會化的合理期待，以及高度再犯風險。

桃園地院今天依殺人罪判處馬克無期徒刑、褫奪公權終身；損壞屍體罪部分判處有期徒刑4年6月；竊盜罪部分判處有期徒刑4月，並於執行完畢或赦免後驅逐出境。（編輯：李錫璋）1131119