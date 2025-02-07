高雄連環殺人分屍案 陳其邁：泯滅人性罪大惡極

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（中央社記者林巧璉高雄7日電）高雄分屍案今天定調為連環殺人，警方在嫌犯家中發現3個不同女性血跡，震驚社會。高雄市長陳其邁今天說，凶手泯滅人性、罪大惡極，無法原諒，希望盡快破案，凶嫌實在太可惡。

陳其邁今天下午出席民進黨立委邱議瑩「生命的溫暖戰歌」新書發表會，會前媒體問及分屍案，陳其邁停下腳步回應媒體，「這實在太可惡」，他也與檢察長聯繫，請警方配合檢方偵查，務必盡速破案，將加害者繩之以法，給予最嚴厲的制裁。

陳其邁說，目前警方全力偵辦中，今天也發現第3個不同的血跡，其中2人已確定為趙姓和左營失蹤的張姓婦人，第3個血跡則正在進行鑑定比對中，希望警方能夠加速偵辦，務必將歹徒繩之以法。

根據稍早刑警大隊記者會，高雄市警察局長林炎田表示，稍早經鑑識中心比對張嫌住處3組女性血跡DNA，其中2人已確定為趙姓和張姓婦人，另一組DNA則已聯繫到張嫌嫂嫂家屬採驗DNA，仍待比對確定身分。

目前全案除了冠夫姓趙姓婦人屍塊、張婦血跡已透過DNA鑑定確認身分，年逾70歲的張嫌犯案動機為何，包括被害人經濟狀況，嫌犯分別與3名婦人交往關係，是否有金錢往來，以及行凶刀器等案情疑點，都待檢警釐清。

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高雄檢警專案小組針對73歲張嫌作案特殊手法，因於現場採證發現有3組不同女性DNA型別，全面性清查失蹤人口，比對左營區也有一名年長張姓婦人，符合張嫌作案類型。

警方調查，涉案張男有性侵、搶奪和竊盜等前科，年輕時擔任職業軍人曾因性侵案遭軍法重判無期徒刑，之後獲假釋出獄，這次竟犯下滔天大罪。（編輯：郭諭儒）1140207