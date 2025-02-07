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高雄連環分屍案 3名7旬婦均遭同手法殺害消失

2025/2/7 19:03（2/7 19:41 更新）
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高雄市驚傳連環分屍案，已知3名7旬婦人慘遭殺害棄屍。警方發現張姓嫌犯都會先邀請受害者到住處，殺人後再分屍丟棄，手法如出一轍。圖為監視器畫面拍下張嫌犯案後疑似外出棄屍情形。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 114年2月7日
高雄市驚傳連環分屍案，已知3名7旬婦人慘遭殺害棄屍。警方發現張姓嫌犯都會先邀請受害者到住處，殺人後再分屍丟棄，手法如出一轍。圖為監視器畫面拍下張嫌犯案後疑似外出棄屍情形。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 114年2月7日
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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄發生連環分屍案，3名受害7旬婦人包含最早失蹤張姓嫌犯嫂嫂黃姓婦人、左營張姓、楠梓趙姓婦人，警方發現張嫌均先邀受害者到住處，殺害後再分屍丟棄，手法如出一轍。

對於這起震驚社會連環分屍案，市長陳其邁今天下午受訪表示，「這實在太可惡」，也已與檢察長聯繫，請警方配合檢方偵查，務必將加害者繩之以法，給予最嚴厲制裁。高雄警察局長林炎田也說，希望檢方能求處最嚴厲極刑。

這起命案為有多項刑案前科的73歲張嫌犯下，他曾因案被軍事法庭重判無期徒刑，假釋出獄後原與嫂嫂和兄長同住在前鎮區一處公寓2樓，但去年兄長過世後，張嫌嫂嫂75歲黃婦便將房子讓出，搬到楠梓區與兒子同住，僅偶爾才會返家。家人去年11月27日聯繫不上黃婦後，12月15日報案失蹤，但黃婦卻就此人間蒸發。

警方調閱監視器畫面，發現黃婦去年11月29日中午12時許進入前鎮區公寓後，之後就未再出門，但張嫌卻在隔天凌晨3時許陸續持提袋騎腳踏車出門，回來時袋子就已空掉。

高雄左營警方今年1月27日也接獲通報75歲張婦失蹤，調閱監視器發現，張婦1月17日先出現於三民公園，再與張嫌共同出現於前鎮區，並在當天下午進入張嫌住處後便無外出，且張嫌當晚就有持提袋外出丟東西畫面，疑似犯案手法又更熟練。

全案直至楠梓區冠夫姓71歲趙婦2月2日下午騎車載張嫌前往對方住處後失蹤，警方調閱監視器畫面發現張嫌隔天上午12度外出，且其中5次外出均持袋子騎車前往前鎮河丟東西，之後拿空袋子返家。經抽絲剝繭追查發現趙婦遭張嫌殺害分屍丟河，循線追查才發現先前消失的張婦和黃婦也慘遭毒手。

警方在張嫌獨居的屋內房間採集到3名女性血跡DNA，經比對與失蹤3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害，且昨天依據監視器畫面在張嫌丟東西的前鎮河打撈到趙婦屍塊，高雄地檢署檢察官晚間依殺人、損壞屍體、遺棄屍體等罪聲押。

高雄地方法院指出，被告雖否認犯行，但依卷內資料可知，被告於被害人進入其家中隔天，多次騎腳踏車手提袋子承裝物品出門，但返家時手中提袋已無物品；且依被告家中留有被害人外套及提袋、家中血跡與被害人兒子DNA符合親子遺傳法則、尋獲屍塊地點與被告前往地點相符等，足認涉犯殺人等罪嫌疑重大，且有滅證之虞，據此裁定羈押並禁止接見通信。

張嫌常出沒三民公園跟左營萬年縣公園，當地民眾向媒體表示張嫌與受害張姓跟趙姓婦人為舊識，常看到他們一起泡茶聊天，張嫌常與公園婦人攀談聊天，還跟民眾抱怨與張婦有金錢糾紛，但對於張嫌犯案動機到底是為金錢或感情，附近民眾也難以理解。

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此外，張嫌住處鄰居也稱曾在晚上聽到有鋸東西聲響，但張嫌平時本就行事乖張，所以未特別報警，如今聽聞發生驚悚分屍命案，讓人相當害怕。

檢警調查，張嫌獨居在前鎮區一處公寓2樓，檢警在其中一間房間採集到3名女性血跡DNA處，同時也是張嫌平時睡覺休息的地方，但奇怪的是，屋內並無切割或絞碎器具刀械，也僅搜出新台幣3萬多元現金，甚至受害者家屬至今也未提及財損部分，詳細犯罪動機仍待持續追查。（編輯：郭諭儒）1140207

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