涉連續殺人棄屍高雄前鎮運河 張嫌拒供述案情 警打撈遺骸補強證據

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄發生3名7旬婦人遭連環殺害，警方透過監視器畫面，發現張姓嫌犯棄屍處均在前鎮河附近，但除其中1人已確定身分，仍欠直接證據證明剩餘2婦遭分屍，全案朝連續殺人分屍案偵辦。

高雄警方持續針對張嫌犯下驚悚連環殺人分屍案蒐證追查，目前已透過監視器畫面確認張嫌除了3次均是邀約受害婦人前往住處，就連棄屍處也都在前鎮河周邊。嫌犯在住處行凶後，都是騎腳踏車載著袋子出門丟東西，據此懷疑除了已透過DNA鑑定被確認身分的趙婦，其餘2婦也被分屍丟棄。

不過，因全案仍欠缺其餘2婦也被分屍的直接證據，甚至至今連凶刀都還未尋獲，且張嫌至今否認犯行，心防很重，就連高雄警察局長林炎田親自問訊，張嫌也擺出一副不怕被判死刑的態度，拒絕供述任何案情，讓辦案人員相當頭痛。

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專案小組今天仍在打撈補強相關證據，繼前2天打撈到左腳掌、左手掌，上午又先後打撈到10多塊屍塊跟人皮組織，目前仍在前鎮運河周邊持續打撈。

高雄市政府警察局刑事警察大隊技正林孝治說明，今天第3次打撈動員港警、消防、潛水救難協會等約30名警力，搜索範圍從前鎮運河金鞏橋到25、26號碼頭，上午10時許先後用網子撈到11塊屍塊，最大塊的約20x15公分，並於中午11時許在金鞏橋下尋獲乾燥人皮組織，目前已送至高雄市立殯儀館供法醫鑑識，確認遇害者身分。（編輯：謝雅竹）1140208