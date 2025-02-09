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高雄連環分屍案3婦遇害 警持續打撈屍塊

2025/2/9 09:07（2/9 10:02 更新）
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高雄驚傳連環分屍案，警方透過監視器畫面發現張姓嫌犯都在前鎮河附近棄屍，專案小組8日持續在前鎮運河一帶打撈，盼補強證據。中央社記者洪學廣攝 114年2月8日
高雄驚傳連環分屍案，警方透過監視器畫面發現張姓嫌犯都在前鎮河附近棄屍，專案小組8日持續在前鎮運河一帶打撈，盼補強證據。中央社記者洪學廣攝 114年2月8日
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（中央社記者張已亷高雄9日電）高雄發生3名7旬婦人遭連環殺害，警方發現張姓嫌犯疑到前鎮五號船渠周邊棄屍，6日展開搜索，已尋獲10多塊屍塊待鑑識確認身分，專案小組今天、明天持續打撈，盼補強相關證據。

高雄警方日前在73歲張嫌獨居屋內房間採集到張嫌嫂嫂75歲黃婦、左營區75歲張婦以及楠梓區冠夫姓71歲趙婦等3名女性血跡DNA，經比對與失蹤3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害，另有媒體報導指疑有第4名被害人。

對此，高雄市政府警察局刑事警察大隊透過訊息表示，目前依生物跡證採樣結果，確認有3名被害人DNA反應，並無其他新增DNA型別反應。

高雄市警察局自6日命案爆發迄今，動員高雄港務警察總隊、高雄市消防局、潛水救難協會等人員，針對張嫌疑似棄屍處進行打撈作業，人員著裝或乘艇在前鎮五號船渠周邊搜尋，先後打撈到趙姓婦人的屍塊及待鑑識確認身分的右手掌等10多塊屍塊。

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警方調查，涉案張嫌有性侵、搶奪和竊盜等前科，年輕時擔任職業軍人曾因性侵案遭軍法重判無期徒刑，獲假釋出獄後竟涉犯連續殺人，訊後經高雄地檢署聲押獲准。

警方目前找到趙婦的屍塊、掌握其餘2名被害人進入張嫌住處後就消失的監視器畫面以及屋內噴濺血跡等證據，正積極尋找更多相關罪證，全案朝連續殺人分屍案偵辦。（編輯：張雅淨）1140209

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