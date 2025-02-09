高雄連環分屍案 警打撈18塊殘骸已確認2被害人

（中央社記者張已亷高雄9日電）高雄連環分屍案，警查出張姓犯嫌疑殺害3名7旬婦人後分屍丟棄，自6日起打撈搜獲約18塊屍塊，經鑑識確認其中部分人體組織屬趙婦及張婦2被害人，全案朝連續殺人分屍案偵辦。



高雄市警察局長林炎田今天下午接受媒體聯訪表示，先前撈到18塊人體組織送驗，其中大部分都是楠梓區冠夫姓71歲趙姓婦人的人體組織檢體，經鑑識發現，其中還有75歲左營區張姓婦人的胸部人體組織。



林炎田指出，張嫌丟棄的人體組織中，目前已檢出趙婦、張婦人體組織，對照當時在張嫌房間內採驗到3組生物跡證，已確定其中2組，案件已相當明確；今天打撈作業也撈獲幾塊屍塊，將持續搜尋鞏固事證。



高雄市警察局刑事警察大隊技正林孝治表示，打撈作業約在今天下午2時至3時許在25至27號碼頭位置附近，尋獲左手掌及右腳掌，與2塊10x10公分的人體組織，皆泡水腫脹，待法醫鑑識釐清身分。



高雄警方日前接獲7旬楠梓區老婦失蹤案，循線追查前鎮區73歲張姓男子除涉嫌殺害楠梓區趙姓老婦並分屍棄屍，另涉嫌害殺害嫂嫂75歲黃婦、左營區75歲張婦。警方在張嫌住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。涉案張嫌案發後遭檢警拘提，檢察官聲請羈押禁見獲准。（編輯：陳仁華）1140209