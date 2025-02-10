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高雄連環殺人案 檢警借提嫌犯返住處採證逾5小時

2025/2/10 17:14（2/10 17:36 更新）
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高雄市73歲張姓男子（綠衣）涉嫌殺害3名7旬婦人，遭聲押獲准，10日上午檢警借提張男返回前鎮區住處勘驗，直至接近傍晚才離開。中央社記者張已亷攝 114年2月10日
高雄市73歲張姓男子（綠衣）涉嫌殺害3名7旬婦人，遭聲押獲准，10日上午檢警借提張男返回前鎮區住處勘驗，直至接近傍晚才離開。中央社記者張已亷攝 114年2月10日
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（中央社記者張已亷高雄10日電）高雄發生3名7旬婦人遭連環殺害，檢警今天借提張姓嫌犯到前鎮區住處勘驗，在屋內耗時逾5小時後離開；高雄市警察局長林炎田表示，今天是比對相關生物跡證及物證做現場重建。

高雄市政府警察局長林炎田表示，今天最主要是由承辦主任檢察官率檢察官，比對警方所採證的相關生物跡證及物證做現場重建。至於借提張嫌部分，林炎田說，因為勘驗或搜索一定要當事人在現場，這樣才合乎相關法律程序。

針對張嫌是否承認作案等事項，林炎田表示，今天都沒有問，張嫌只是在場，而警方做相關現場重建工作。

檢警上午10時50分許借提張嫌到前鎮區住處，直至下午4時20分許離開，另鑑識人員自下午1時35分許陸續從張嫌住處搬出數箱證物裝車載走。高雄地檢署主任檢察官謝長夏下午2時10分許離開，受大批媒體詢問時，僅簡短回應，「到現場辦案釐清」，隨即離去。

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全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。

專案小組自6日起在棄屍地點周邊打撈，搜索至今邁入第5天，總計搜獲20多塊屍塊，其中確認有趙婦及張婦2被害人生物跡證。高雄市警察局刑事警察大隊技正林孝治表示，今天持續打撈尋獲1塊疑似人體組織，將送法醫鑑識，並持續動員打撈鞏固事證。（編輯：李淑華）1140210

高雄市發生3名7旬婦人遭連環殺害，檢警10日借提張姓嫌犯到前鎮區住處勘驗，鑑識人員下午陸續從張嫌住處搬出數箱證物，裝上車載走。中央社記者張已亷攝 114年2月10日
高雄市發生3名7旬婦人遭連環殺害，檢警10日借提張姓嫌犯到前鎮區住處勘驗，鑑識人員下午陸續從張嫌住處搬出數箱證物，裝上車載走。中央社記者張已亷攝 114年2月10日
林炎田
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