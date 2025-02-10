加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
高雄連環殺人分屍
新聞專題
高雄連環殺人分屍1/20
首頁 / 社會

高雄連環殺人分屍案 警借提嫌犯返住處模擬作案過程

2025/2/10 12:07（2/10 12:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市73歲張姓男子（綠衣）涉嫌殺害3名7旬婦人並棄屍，訊後遭聲押獲准，檢警10日借提張男回到前鎮區住處模擬作案過程並勘驗現場。中央社記者張已亷攝 114年2月10日
高雄市73歲張姓男子（綠衣）涉嫌殺害3名7旬婦人並棄屍，訊後遭聲押獲准，檢警10日借提張男回到前鎮區住處模擬作案過程並勘驗現場。中央社記者張已亷攝 114年2月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄10日電）高雄警方查出張姓男子涉嫌殺害3名7旬婦人並棄屍，警方今天借提張男回到前鎮區住處進行犯罪模擬並勘驗現場；另在第五船渠再撈獲一個疑似人體組織殘骸，將送法醫鑑識。

高雄市警察局前鎮分局副分局長劉易鑫上午接受媒體聯訪表示，檢察官會到場勘驗，並將封鎖管制張嫌住處出入口及道路，同時借提張嫌模擬作案過程，至於是否開挖水管等部分，都待檢方勘驗釐清。

大批媒體今天接獲消息聚集在張嫌住處附近等待，檢警上午10時50分許借提張嫌到前鎮區住處，有媒體喊話「要不要認罪、還有沒有其他被害人」等，手腳遭上銬的張嫌低頭不發一語進入屋內。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於打撈作業部分，高雄市警察局刑事警察大隊技正林孝治表示，持續在前鎮第五船渠及25至27號碼頭打撈，自6日起至今已尋獲22塊屍塊，另搜尋人員上午10時許在金鞏橋旁縫隙附近，尋獲1塊疑似人體組織，將送法醫鑑識。

這起命案為有多項刑案前科的73歲張嫌犯下，張嫌嫂嫂75歲黃婦、左營區75歲張婦、楠梓區冠夫姓71歲趙婦等3人疑遭殺害。警方經追查懷疑張嫌到前鎮第五船渠附近棄屍，經連日打撈起20多塊屍塊，經鑑識確認其中部分人體組織屬趙婦及張婦2被害人。涉案張嫌案發後遭檢警拘提，檢察官聲請羈押禁見獲准，全案朝連續殺人分屍案偵辦。（編輯：李淑華）1140210

延伸閱讀
高雄連續殺人分屍案凶嫌拒認罪 警打撈屍塊補強證據高雄連環分屍案 警打撈18塊殘骸已確認2被害人高雄連環分屍案張嫌3個月奪3命 左營婦進屋不到4小時遇害
高雄連環殺人分屍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
高雄連環分屍案 警打撈18塊殘骸已確認2被害人
19
更多編輯台推薦新聞：