高雄連環殺人分屍案 警借提嫌犯返住處模擬作案過程

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（中央社記者張已亷高雄10日電）高雄警方查出張姓男子涉嫌殺害3名7旬婦人並棄屍，警方今天借提張男回到前鎮區住處進行犯罪模擬並勘驗現場；另在第五船渠再撈獲一個疑似人體組織殘骸，將送法醫鑑識。

高雄市警察局前鎮分局副分局長劉易鑫上午接受媒體聯訪表示，檢察官會到場勘驗，並將封鎖管制張嫌住處出入口及道路，同時借提張嫌模擬作案過程，至於是否開挖水管等部分，都待檢方勘驗釐清。

大批媒體今天接獲消息聚集在張嫌住處附近等待，檢警上午10時50分許借提張嫌到前鎮區住處，有媒體喊話「要不要認罪、還有沒有其他被害人」等，手腳遭上銬的張嫌低頭不發一語進入屋內。

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至於打撈作業部分，高雄市警察局刑事警察大隊技正林孝治表示，持續在前鎮第五船渠及25至27號碼頭打撈，自6日起至今已尋獲22塊屍塊，另搜尋人員上午10時許在金鞏橋旁縫隙附近，尋獲1塊疑似人體組織，將送法醫鑑識。

這起命案為有多項刑案前科的73歲張嫌犯下，張嫌嫂嫂75歲黃婦、左營區75歲張婦、楠梓區冠夫姓71歲趙婦等3人疑遭殺害。警方經追查懷疑張嫌到前鎮第五船渠附近棄屍，經連日打撈起20多塊屍塊，經鑑識確認其中部分人體組織屬趙婦及張婦2被害人。涉案張嫌案發後遭檢警拘提，檢察官聲請羈押禁見獲准，全案朝連續殺人分屍案偵辦。（編輯：李淑華）1140210