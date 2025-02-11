高雄連環殺人案 警設鷹眼小組搜犯案軌跡等多方蒐證

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄發生3名7旬婦人遭連環殺害，檢警目前持續蒐證，並召集各單位具調閱監視器專業成立「鷹眼小組」；打撈遺骸部分，也特別在成功橋下架設漁網，盼能攔截到流下來的屍塊。

高雄市政府警察局刑事警察大隊技正林孝治接受媒體聯訪表示，今天持續動員消防局、港警、搜救人力25人搜索，新措施為昨天下午5時許搜索結束後，在成功橋下跨河面架設攔截漁網，希望屍塊若順水流下可以攔截到，主要搜索範圍集中金鞏橋到成功橋段。

林孝治說，截至目前共撈到23塊屍塊，其中22塊均屬於楠梓區冠夫姓71歲趙婦，僅有1塊屬於左營區75歲張婦胸部組織，但潛水人員下水觸摸，至今仍未發現凶刀或骨頭。

刑大指出，警方為迅速偵破案情複雜社會矚目重大或特殊刑案，特別召集各單位具調閱監視器專才且具備偵查素養人員，成立「鷹眼小組」，支援調閱、蒐集刑案偵查相關監視器影像；藉以分析研判查緝標的、統籌規劃查緝行動等偵查行為，以釐清犯罪事實、個別化目標身分及分析其行蹤等。

鷹眼小組調閱相關監視器，利用車牌辨識系統或相關科技分析系統，輔以警政系統、大數據資料庫，描繪相關軌跡，釐清犯前、犯後行經處所。目前共出動40名警力，按涉案人員移動軌跡，以同心圓、暴風路徑追蹤模式沿線調閱上千支公家及民間監視器，以科學方法追溯嫌疑人犯罪軌跡。

張嫌住處部分，警方昨天借提張嫌到前鎮區住處勘驗，在屋內耗時逾5小時後離開，期間張嫌被隔離在房間，中間午餐時間並未在屋內食用警方準備的排骨便當，原因不明。

警方昨天使用類似「內視鏡」長條狀物採證工具，可至狹窄管道等處探查是否有殘留屍塊、毛髮、皮屑等物，再以夾具採證送驗。另外，獲取相關跡證後，需由當事人簽名確認，一方面屬法定程序，另一面是在後續進入司法審理階段，雙方攻防過程時，避免遭當事人「賴帳」。今天一早，轄區警力也定時至張嫌住處簽到，但面對媒體跟拍並未多言。

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全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。

專案小組自6日起在棄屍地點周邊打撈，搜索至今邁入第6天，總計搜獲23塊屍塊，其中確認有趙婦及張婦2被害人生物跡證。（編輯：李淑華）1140211

高雄發生3名7旬婦人遭連環殺害，檢警目前持續蒐證，並召集各單位具調閱監視器專業成立「鷹眼小組」。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 114年2月11日