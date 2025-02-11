高雄連環殺人案傳預算被砍蒐證受阻 警澄清無關

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄連環殺人案3名受害婦人頭顱至今未尋獲。傳警方原有意開挖張姓嫌犯住處化糞池採證，卻因今年預算遭大砍作罷。高市刑大澄清，依據比例原則無開挖必要，無關經費不足。

高雄連環殺人案，警方持續兵分多路蒐證，但3名被害人頭顱至今仍未尋獲，張嫌作案凶器、犯案動機也還沒找到釐清，案情陷入膠著。檢警昨天借提張嫌回到其前鎮區住處採證，帶回多箱證物。但媒體報導專案小組原有意開挖其住處化糞池採證，考量到至少得花新台幣上百萬元，又受限藍白大砍今年度預算，只能繼續派潛水人員下水搜尋，或是在仁武焚化廠大海撈針。

對此，高雄市政府警察局刑事大隊今天下午發布訊息回應，經專案小組遵照高雄地檢署檢察官指揮偵辦，執行生物跡證採集，所有管路入出口均蒐證完備，鑑驗出被害人生物跡證，勘驗過程嚴謹、縝密，已鞏固相關犯罪事證，因此依據比例原則，在衡酌侵害人民權益最小狀況下，尚無開挖化糞池必要，也無關經費不足問題。

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全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。

專案小組自6日起在棄屍地點周邊打撈，搜索至今邁入第6天，總計搜獲23塊屍塊，其中確認有趙婦及張婦2被害人生物跡證。（編輯：謝雅竹）1140211