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首頁 / 政治

高雄分屍案牽扯預算被砍藍批鬥爭 綠：尊重檢方辦案

2025/2/11 17:59
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（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北11日電）有媒體報導，高雄連環殺人案因藍白在立法院刪除預算，導致沒錢開挖需要蒐證的化糞池，國民黨團首席副書記長羅智強今天說，開挖經費是地方政府要負擔的，與立法院審預算有何關係；綠營不好好想如何懲凶，第一件事卻是想到做政治鬥爭，太沒有人性。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪指出，高雄市政府警察局刑事大隊已對外澄清說明，本案是遵照高雄地檢署檢察官指揮偵辦，執行生物跡證採集，相關勘驗過程很嚴謹，也鞏固相關犯罪事證，因此檢方判斷不用開挖化糞池，也沒有涉及經費不足的問題。

吳思瑤表示，民進黨團尊重檢警辦案需求，也尊重檢方指揮偵辦，希望外界不需要有過多的政治臆測或是攻防。

高雄連環殺人案3名受害婦人頭顱至今未尋獲。有媒體報導，警方原有意開挖張姓嫌疑人住處化糞池採證，卻因今年預算遭大砍作罷。高市刑大澄清，依據比例原則無開挖必要，無關經費不足。

國民黨立法院黨團下午召開記者會，羅智強表示，全民都希望懲凶還家屬公道，既然有假新聞說專案小組因立法院刪除預算，導致沒錢開挖需要蒐證的化糞池，再怎麼冷血也不該到這地步。他擔任過台北市議員，若此案發生在台北市，假設要開挖化糞池，是市府要出經費負擔的。

羅智強強調，事實非常清楚，這筆經費是地方政府要出的經費，與立法院審查預算有什麼關係，更何況高雄市警局今年編列的預算比去年多；高雄市刑警大隊已發出澄清，表示沒有開挖化糞池的必要，所以也沒有涉及經費不足的問題，直接認證是假新聞、假消息。

羅智強也說，這是一貫的套路，成百上千的謠言，不斷從綠營側翼、媒體甚至直接由綠營政府、公眾人物直接散播，講到高雄發生如此重大的凶案，竟然是立法院刪除預算，導致沒錢開挖化糞池，實際上警政署今年歲出預算編列新台幣328億9000萬元，較113年度增加72億元，今年預算審議減列9000多萬元，遠遠不及增加的72億元。

羅智強指出，更何況預算刪的是媒體政策宣導費、委託黑熊學院辦理民防訓練經費，立法院刪的是黑熊的經費，不讓政府假列名目養黑熊。綠營冷血消費這件事，不好好想如何懲凶、還家屬公道，卻想用此事做政治鬥爭，真的太沒有人性。

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國民黨立委翁曉玲說，這次法務部預算整體刪除1447.6萬元，與檢察署有關的，高檢署整體刪3000萬元、台北地檢署刪除500萬元，其他檢察署沒有刪除任何預算，包含這次指揮辦案的高雄地檢署。此外，這次財劃法修正通過後，地方政府經費大幅提升，未來相關費用，地方政府會樂於協助檢警單位來處理。

國民黨立委牛煦庭說，開挖化糞池這筆預算是市警局辦案的經費，要算帳也要找高雄市政府，即便這筆經費是編在中央警政署，立法院刪除與凍結的比例，不會影響立刻性的業務需求，這是所有了解預算審查程序、了解政府行政的人都知道的。（編輯：翟思嘉、林興盟）1140211

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