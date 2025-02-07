北檢分案查壯世代標案 綠：黃國昌雙標不應再逃避

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（中央社記者林敬殷台北7日電）民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，但外界質疑沒有利益迴避，北檢主動簽分他字案偵辦。民進黨團幹事長吳思瑤表示，吳春城顯然已違法，民眾黨代理黨主席黃國昌作為法律人，拿著會轉彎的正義質疑別人，無視於民眾黨內涉及違法、藏污納垢，不應再躲藏、逃避。

吳春城透過聲明指出，他擔任立委前經營企業30年，所有財產依法納稅，依法申報。民進黨記者會指控他創辦的公司承接政府標案，請問一個民間公司依政府採購法，申請標案到底那裡不法；2024年2月1日之前，他只是一介平民，從未也無能力施壓任何單位。

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民進黨團上午在立法院舉行記者會，對於遭控圖利的吳春城對外表示，標案均符合公開採購法規，民進黨團書記長陳培瑜表示，相關法規範都很清楚載明，吳春城及其配偶、子女等二等親內在過去一整年，相關標案都沒有利益迴避，甚至還有進行相關標案時未揭露身分。

吳思瑤表示，吳春城利用職務之便，涉及違反公職人員利益衝突迴避法，二等親內都是在規範之內，這是法律問題，吳春城顯然已違法，黃國昌作為法律人，繼續不出聲，繼續雙標，拿著會轉彎的正義，質疑別人，無視於民眾黨內涉及違法、藏污納垢，不應再躲藏、逃避。（編輯：楊蘭軒）1140207