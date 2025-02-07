時力指仍有9個壯世代商標 吳春城：已著手放棄程序

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（中央社記者郭建伸台北7日電）時代力量黨主席王婉諭今天指出，民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法沒有利益迴避，且聲稱放棄壯世代商標，但目前智財局資料顯示仍有9個壯世代商標，吳春城應說明是否已放棄。她說，將推動公民連署，促請立法院廢止壯促法。

吳春城透過聲明指出，壯世代商標是4年前產物，標章專利已聲明放棄，過去沒有用標章謀利，未來更不會，相關單位都已聲明放棄標章所有權，同時已著手放棄的行政程序。

吳春城推動壯世代政策與產業發展促進法，但外界質疑沒有利益迴避，北檢已主動簽分他字案偵辦。王婉諭今天偕世代共好協會理事長張育萌舉行記者會表示，將推動公民連署，促請立法院朝野廢止壯促法。

王婉諭指出，吳春城至今未具體回應利益輸送爭議，絲毫沒解決圖利與利益迴避問題；雖然吳春城日前代發聲明指出，壯世代教科文協會不會再承接中央政府標案，但未包含地方政府，而壯促法卻要求各級政府都要推動壯世代政策，吳春城應承諾其親屬控制的公司與協會全面退出中央與地方政府標案。

王婉諭質疑，吳春城日前聲稱放棄壯世代商標，但根據智慧財產局資料，目前仍有9個「壯世代」商標，其中一個商標有關市場行銷與公關業務，形同壟斷概念，顯示其政策推動背後的商業考量，吳春城應公開說明是否已經放棄。

王婉諭指出，壯促法強行創造獨步全球的「55歲壯世代」分類，迫使各部會修改計畫、增加行政成本，勞動部為符合標準，還制定「五零五零壯世代就業網絡合作補助要點」、「壯世代就業促進獎勵實施要點」等計畫，未來恐怕有許多換殼上市的「壯世代」計畫將從各部會長出來。

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關於商標爭議，吳春城透過聲明回應，壯世代商標是4年前產物，4年前剛推動議題時，商標註冊是避免名稱被濫用的必要手段，一旦壯促法上路，就決定放棄。

他強調，過去沒有用標章謀利，未來更不會，相關單位都已聲明放棄標章所有權，同時已著手放棄的行政程序。（編輯：謝佳珍）1140207